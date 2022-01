Ce spun astrele azi, 22 ianuarie

Berbec

Sanatatea este tema principala a acestui final de saptamana. Se recomanda prudenta si odihna. Tendinta de a te ocupa de treburile de rutina, fie acasa, fie la serviciu este accentuata. Rezuma-te la prioritatile usoare si la nevoie, cere sprijinul celorlalti. Si in sfera muncii pot interveni neplaceri din partea unor colegi. Fereste-te de prieteni!



Taur

Capitolul sentimental iti rascoleste sufletul. Fie ca este vorba despre persoana iubita, fie despre copii reusesti cu greu sa le intelegi, dar si sa le accepti, filozofia de viata. Traversezi o perioada tensionata in acest segment de viata. Detaseaza-te, evita sa te implici emotional in treburile celor dragi, insa la nevoie ajuta-i atat cat trebuie.



Gemeni

Iti sunt favorizate treburile domestice. Membrii familiei insa, iti pot schimba planurile de a te ocupa de casa si nevoile ei, pentru a-ti orienta eforturile spre nevoile lor personale. Fiecare vede lucrurile in felul sau si astfel usor se pot isca discutii aprinse. Asculta si ce vor ceilalti, apoi aranjeaza-ti programul astfel incat sa impaci pe toată lumea.



Rac

Se intrezaresc intalniri si dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat. Fii prudent, pentru ca in aceste zile este dificil sa iti aduni gandurile si sa comunici corect. Astfel apare riscul de a spune si ce nu trebuie sau chiar sa te bâlbâi, daca vorbesti mai multor persoane odata. Sunt momente bune pentru a a asculta mai mult si a observa situatiile dincolo de aparente.



Leu

Posibil sa apara neplaceri banesti, fie datorita partenerului de viata, fie datorita colaborarilor in care esti implicat. La prima vedere dispui de putini bani. Insa, la o a doua vedere, daca trebuie sa faci vreo plata sau sa cheltuiesti sume importante de bani pentru nevoile celor dragi, ca prin minune apar si banii necesari. Ai incredere ca Universul iti ofera tot ce ai nevoie.



Fecioara

Sunt zile in care ar trebuie sa te ocupi mai mult de tine. Alcatuieste-ti planuri de viitor, debaraseaza-te de persoanele si situatiile nepotrivite si răsfață-ți simturile, plimbându-te prin locurile preferate. Evita munca in exces! Sanatatea este vulnerabila, asa incat adopta o dieta, hidrateaza-te suficient si la nevoie cere sfatul unor specialisti in sanatate.



Balanta

Zilele acesea sunt potrivite odihnei, meditatiei, reorganizarii mentale si sufletesti. Posibil sa se accentueze unele afectiuni, mai ales cele care vizeaza sistemul renal si digestiv. Sunt momente pasagere, asa incat daca te ingrijesti corespunzator si iti dozezi eforturile, totul va trece fara probleme. Compania celor dragi iti aduce multa pace, linisite si idei bune.



Scorpion

Se vor accentua tensiunile sufletesti. Discutand cu prietenii sau sfatuitorii vei afla informatii bune legate de membrii familiei si despre cum sa iti rezolvi anumite chestiuni domestice. Insă, numai tu esti acela care poate vedea clar ceea ce se petrece acasa, in sanul familiei. Recomadabil este sa tii cont de parerile si indemnurile celorlalti, dar tine cont si de vocea ta interioara.



Sagetator

Imaginea ta in ochii celorlalti se poate schimba radical in aceste zile. Asta se datoreaza fie unei discutii avute ori in mediul familial, ori in cel profesional, fie datorita unei judecati nefondate pe care ai emis-o fata de cineva din anturajul apropiat. Se recomanda prudenta, deoarece riscul ca sa iti pierzi si pozitia sociala si aprecierea celorlalti este mare.



Capricorn

Gandurile iti sunt atrase de calatoriile in strainatate si de relationarea cu persoanele aflate in alte tari. Este bine sa eviti alcatuirea planurilor in acest sens, pentru ca mentalul iti este umbrit, riscand astfel sa iei decizii gresite. Relaxeaza-ti sufletul cu vizionarea unei piese de teatru, a unui film sau discutand cu o persoana erudita despre lume si viata.



Varsator

Sunt posibile neplaceri legate de banii si bunurile comune cu partenerul de viata, rudele sau colaboratorii. Probabil datorita unor plati restante sau faptului ca esti nevoit sa cheltuiesti mai mult din veniturile tale, tensiunile sufletesti sunt accentuate. Selecteaza prioritatile si stai de vorba cu ceilalti, legat de subiectul cheltuieli comune. Lucrurile se vor aranja favorabil.



Pesti

Relatiile parteneriale iti dezvaluie amănunte, vizavi de mersul lucrurilor fie intr-o colaborare, fie acasa cu partenerul de viata, care au stat multa vreme ascunse de ochii tai. Cineva din anturajul apropiat te poate ajuta sa deslusești corect ceea ce se petrece in acest segment de viata. Ar fi bine sa te desprinzi rapid de persoanele si situatiile care iti displac.