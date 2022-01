Ce spun astrele azi, 21 ianuarie

Berbec

Finalul saptamanii iti aduce multa treaba in sfera profesionala. Elanul de a munci intr-un anume ritm impus de tine poate fi obstructionat fie de colegi, fie pur si simplu de cauze greu de explicat in cuvinte. Selecteaza-ti prioritatile pentru intreaga saptamana si ai in vedere si colaborarea cu ceilalti, atunci cand este cazul. Forfota de la serviciu te oboseste mult, de aceea fii prudent si ai grija si de sanatatea ta.



Taur

Gandurile iti zboara la distractii si aventuri. Cu toate ca esti foarte solicitat la serviciu iti este greu sa te concentrezi pe ceea ce ai de facut aici. Se pare ca exista in preajma ta prieteni sau asa-zisi protectori care iti soptesc diverse informatii. Astazi, accentul celor aflate vizeaza relatiile sentimentale si cele cu copiii. De aici apare detasarea ta fata de chestiunile profesionale. Tine-te la distanta de oricine doreste sa-ti impartaseasca din propria-i intelepciune.



Gemeni

Ambianta casei, dorul de locurile natale si de rude te invaluie astazi intr-un farmec greu de definit. Este o zi favorabila treburilor gospodaresti, dar si dialogurilor cu membrii familiei. Daca ai ocazia, mergi in vizita la rude sau prin locurile copilariei. Chiar si rasfoitul unui album cu fotografii sau un dialog la telefon cu o ruda draga ti-ar aduce momente placute si linistite. Fii prudent la cheltuieli si pune bani deoparte!



Rac

Se intrezaresc mai multe calatorii pe distante scurte. Unele pot avea ca scop rezolvarea unor chestiuni profesionale, dar altele vei fi nevoit sa le faci pentru a-ti achita facturi sau diverse plati restante. Mentalul iti este rascolit si exista riscul sa iei decizii pripite si fara rost. Fii atent daca lucrezi cu documente si mai ales ordoneaza bine informatiile, daca trebuie sa le transmiti prin posta electronica. Dupa-amiaza, delecteaza-ti sufletul cu o lectura placuta.



Leu

Se pare ca iti vin bani astazi, fie de la partenerul de viata, fie datorita colaborarilor profesionale. Tema veniturilor tale te preocupa mult zilele acestea, mai ales ca la serviciu se petrec tot felul de modificari si reorganizari. Gandurile iti zboara la planurile de amenajare a casei, planuri care au nevoie de multi bani. Partea frumoasa este ca ai si de unde sa cheltuiesti si mai ales iti face placere sa iti aloci veniturile casei sau membrilor familiei.



Fecioara

Inceputul saptamanii te pune in lumina reflectoarelor fata de ceilalti. Este nevoie pe de o parte sa iti organizezi treburile personale pentru intreaga saptamana, iar pe de alta parte trebuie sa fii prezent in relatiile cu ceilalti. Evita critica excesiva, implicarea in treburile celorlalti si ofera-ti sfaturile doar daca iti sunt cerute. Dupa-amiaza ti-ar prinde bine un masaj, o sauna sau o sedinta de exercitii fizice usoare.



Balanta

Astazi, cel mai bine functionezi in locuri retrase, departe de zgomotul cotidian. Fortele tale vitale sunt la un nivel scazut, de aceea fii prudent si evita activitatile prea solicitante. Sanatatea este vulnerabila pe segmentele aparatului digestiv, insa nu se recomanda consultatii si analize medicale. Hraneste-te sanatos, plimba-te in aer liber si dormi mai mult. De mare ajutor iti sunt persoana iubita, copiii sau cineva drag cu care impartasesti un hobby.



Scorpion

Finalul saptamanii iti aduce in atentie relatiile cu prietenii si protectorii. In privinta acestora ar fi bine sa tii cont de recomandarile membrilor familiei. Este posibil sa nu vezi adevarata fata a asa-zisilor sustinatori si prieteni si sa te trezesti implicat in situatii neplacute. Daca primesti propuneri noi de implicare in activitati comune cu altii, activitati de anvergura, fii prudent si estimeaza-ti bine resursele si fortele de care dispui in aceasta perioada.



Sagetator

Se anunta intalniri si dialoguri cu sefii. Mentalul iti este foarte alert, existand riscul sa gandesti mai repede decat reusesti sa vorbesti. Controleaza-ti gandurile, ordoneaza-ti prioritatile si vorbeste cat mai putin. Pe de alta parte, astazi imaginea ta publica si chiar pozitia sociala iti pot fi compromise. Cineva din anturajul apropiat iti poate oferi informatii pretioase legate de locul tau de munca. Totul este sa ai rabdare sa-l asculti si sa tii cont de cele aflate.



Capricorn

Este o zi buna in care ti-ai putea reformula sistemul de valori. Posibil prin discutiile purtate astazi fie cu persoane aflate in alte tari, fie cu persoane scolite la nivel inalt in ale vietii, sa iti schimbi viziunea asupra cotidianului si de aici chiar sa iti reconfigurezi anumite planuri de viata. Activitatile culturale ti-ar linisti sufletul, asa incat dupa-amiaza vizioneaza un film bun, o piesa de teatru sau viziteaza o expozitie de arta.



Varsator

Saptamana se termina cu preocupari legate de banii si bunurile administrate si folosite in comun cu partenerul de viata, cu rudele sau cu asociatii profesionali. Este nevoie sa achiti facturi restante, taxe sau alte datorii. Gandesti bine, ai idei stralucite, asa incat vei reusi sa depasesti orice obstacol material pentru a-ti rezolva toate cele de trebuinta si pe deasupra nici sa nu ramai dator. Pe de alta parte evita sa devii prea materialist sau sa te pierzi in amanuntele cotidiene.



Pesti

Ziua iti aduce discutii importante cu partenerul de viata sau cu cei profesionali. Traversezi o perioada in care iti este greu sa iti aduni gandurile si sa fii coerent in explicatii. La cote mari este astazi comunicarea nonverbala, asa incat fii atent la mimica, gesturile, limbajul subliminal al interlocutorilor. Foarte posibil ca unele colaborari sa se destrame, dar se face loc pentru altele mult mai profitabile.