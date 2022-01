Ce spun astrele azi, 20 ianuarie

Berbec

Disponibilitatea pentru distractii si aventuri te duce catre relatii tensionate cu cei dragi. Astazi este mai dificil sa-i antrenezi pe ceilalti in caruselul de activitati creative si recreative la care te gandesti. Tine cont de parerile celor dragi si tempereaza-ti reactiile. Dupa-amiza pot interveni chestiuni profesionale importante. Temperanță în toate!



Taur

Energia zilei îți aduce dorinta de a te ocupa de membrii familiei si de treburile domestice. Esti nostalgic si gândurile tale rătăcesc prin trecutul îndepărtat, in care grijile cotidiene erau departe de tine. Traieste prezentul, bucura-te de tot ce te inconjoara si lasa amintirile neplacute deoparte. Chiar daca exista tensiuni acasa, in familie ai suficiente resurse interioare sa depasesti totul cu bine.



Gemeni

Mentalul iti este rascolit si cu greu îți gasesti cuvintele pentru a comunica cu ceilalti. Bine este sa te rezumi la discutiile strict necesare. Esti inconjurat de rude sau prieteni apropiati binevoitori in aparenta. In umbra, discordia iti pandeste momentele de slabiciune. Ordoneaza-ti gandurile, depune eforturile necesare pentru a gandi pozitiv si ai mai multa incredere in tine. Calatoriile pe distante scurte frecvente.



Rac

Ziua iti aduce cheltuieli neasteptate. Posibil sa te ingrijorezi, dar sunt momente pasagere. Fii prudent la fiecare ban cheltuit si la nevoie cere sfaturile cuiva de incredere. Daca este vorba despre oferte de investitii majore, atunci se impune parerea unei persoane specializate. Energia vitala este fluctuanta, asa incat dozeaza-ti eforturile si hraneste-te corect.



Leu

Starile tale de spirit sunt fluctuante si de aici si reactiile sunt imprevizibile. Linisteste-te, fa un pas inapoi si evita suprasolicitarea fizica si mentala. Te ajuta o plimbare in aer liber, un dialog cu cineva drag si de incredre, o dieta de sezon. Dupa-amiaza te vei simti mai bine, revenindu-ti pofta de viata si stralucirea-ti caracteristica.



Fecioara

Ai nevoie de odihna, detasare de cotidian, pe scurt o zi libera. Sunt momente bune pentru revelatii legate de toate domeniile curente ale vietii. Foarte usor ai putea deslusi conflictele din sfera muncii, dar si pe cele din anturajul apropiat. Insa, deocamdata, ocupa-te de sanatatea ta si lasa deciziile importante necesare in celelalte domenii de viata, pentru zilele urmatoare.



Balanta

Datorita prietenilor, starile tale sufletesti sunt foarte schimbatoare. Ar fi bine sa fii mai detasat de acestia si sa te bazezi mai mult pe fortele tale. Aflarea unor informatii secrete vizavi de aceste persoane te va pune serios pe ganduri. Debaraseaza-te de cei care iti obstructioneaza progresul sau de cei care profita de tine.



Scorpion

Evenimentele din zona profesionala sunt răscolitoare din toate punctele de vedere. Modificarile care survin incet, dar sigur in relatiile tale cu ierarhiile superioare te vor duce cu gandul la alegerea unui alt loc de munca sau chiar la o noua profesie. Oricum totul este in schimbare in sfera socio-profesionala in care activezi, astfel incat bine este sa te adaptezi din mers.



Sagetator

Contradicțiile apărute in discutiile cu ceilalti te vor ajuta sa-ti ajustezi valorile morale si chiar sa-ti schimbi atitudinea fata de lume si evenimentele ei. Sunt momente bune pentru a te delecta cu lecturi spirituale, cu vizionarea unei piese de teatru sau a unui film deosebit. Dupa-amiaza vor aparea chestiuni profesionale ce trebuie rezolvate repede.



Capricorn

Ziua este favorabila achitarii facturilor sau altor datorii. Nemultumirile legate de bugetul disponibil pentru cheltuieli sunt la cote inalte, existand riscul sa intri in conflict in special cu cei apropiati. Este o perioada austeră. Se contureaza la orizont noi variante de castig de la si prin colaborarea cu altii. Priveste dincolo de aparente ceea ce se petrece in sectorul fiananciar.



Varsator

Sunt momente bune pentru a-ti pune ordine si disciplina in sectorul partenerial. Se contureaza la orizont finalul unor colaborari vechi sau chiar a unei relatii de cuplu. Gustul dulce-amar de pe urma relationarii cu ceilalti este accentuat, insa depinde doar de tine sa imbunatatesti lucrurile. Desprinde-te de vechi si deschide-ti inima catre nou si progres.



Pesti

Cheful de munca este accentuat, vointa este mare, dar putința lasă de dorit. Bine ar fi sa te ocupi doar de treburile prioritare. Relatiile colegiale sunt tensionate, de aceea fii prudent. Exista conflicte mocnite in sfera muncii. Sanatatea intregului organism este afectata. Totusi, pe cat posibil evita consultatiile, analizele medicale si interventiile chirurgicale.