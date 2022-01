Ce spun astrele azi, 17 ianuarie

Berbec

In prima parte a zilei te poti ocupa de treburile casnice si de rezolvarea problemelor membrilor familiei. Chiar daca ai multe si marunte de facut la serviciu, colegii te sprijina, atat in ceea ce priveste activitatea profesionala, cat si pentru a-ti rezolva treburile personale. Fii prudent in privinta sefilor, deoarece te urmăresc în taină.



Taur

Persoanele din anturajul apropiat te solicita mult. De asemenea, este posibil sa fii nevoit sa rezolvi documente oficiale, să răspunzi la mesaje profesionale sau sa calatoresti in scop profesional. Vei rezolva totul cu bine. Dupa-amiaza, indreapta-ti atentia si eforturile catre membrii familiei si treburile gospodaresti.



Gemeni

Se contureaza venituri din activitatea profesionala desfasurata. Astfel, lista de cumparaturi este si ea gata, ba mai mult, undeva in fundal astepata si achizitionarea unor cadouri pentru cei dragi. Insa este bine sa ai in vedere si cele de trebuinta membilor familiei. S-ar putea sa fii nevoit sa ajuti material o ruda sau sa directionezi fonduri catre repararea casei.



Rac

Ziua este favorabila planificarii activitatilor pentru o luna de zile de acum incolo. In mod special concentreaza-te pe acele actiuni care vizeaza ingrijirea sanatatii, schimbarea infatisarii tale sau reorganizarea spatiului in care locuiesti. De asemenea, ai succes in demersuri necesare dezvoltarii personale si profesionale. Dupa-amiaza, relaxeaza-te la o șuetă alături de cineva drag.



Leu

Aerul misterios care te învăluie astazi va atrage curiozitatea celorlalti. Esti meditativ, tăcut și îți este mai dificil sa te implici in actiuni comune cu altii. Recomandabil este sa te ocupi doar de treburi usoare si sa eviti spatiile aglomerate sau eforturile deosebite. Posibil sa te necăjească unele afetiuni ale sanatatii, dar sunt momente si stari pasagere.



Fecioara

Este bine sa tii cont de sfaturile prietenilor, mai ales cand vine vorba despre sanatate, înfățișare sau personalitatea ta. Chiar daca pe alocuri ai dori sa auzi altceva de la acestia, ai rabdare si gandeste-te pe indelete la ceea ce ti se recomanda. Pana la urma tot tu esti cel care isi hotaraste actiunile, insa de aceasta data, decide si in functie de informatiile primite.



Balanta

Dialogurile si intalnirile neasteptate cu sefii iti vor da batai de cap. Posibil sa primesti sarcini de lucru noi care sa te nemultumeasca pe moment. Insa, din umbra exista ajutoare divine care iti sunt alaturi. De aceea, primeste cu inima deschisa tot ce ti se ofera astazi si retrage-te intr-un loc linistit si drag sufletului tau pentru a lucra in tihna.



Scorpion

Dorinta de a-ti rafina sufletul, de a aborda viata si prin metode neconventionale este la cote mari. Iti sunt favorizate demersurile legate de calatorii sau de studii. Chiar vei simti o deschidere mentala aparte fata de temele filozofice. Astazi citeste, studiaza, vorbeste cu persoane erudite sau aduna informatii pentru a te inscrie la un curs.



Sagetator

Ziua este favorabila achitarii facturilor, relationarii cu institutiile financiare si planificarii bugetului de cheltuieli. Posibil sa fii nevoit sa cheltuiesti ceva bani si pe lucruri necesare in domeniul profesional in care activezi sau, pe un curs, program de instruire profesionala. Recomandabil este sa cheltuiesti cu masura, chiar daca iti vin bani din munca depusa.



Capricorn

Vei putea rezolva cu succes chestiuni legate de colaborari profesionale. In privinta relatiei cu partenerul de viata se pot lamuri conflicte mai vechi si chiar relatia sa continue pe alte coordonate. Totuși, pot exista si contradicții intre ceea ce gandesti, planifici tu si ceea ce iti ofera ceilalti. Pana la urma, lucrurile se vor rezolva favorabil pentru toata lumea.



Varsator

In prima parte a zilei vei avea multă treabă la serviciu. Relatiile colegiale sunt tensionate si este mai dificil sa pui baza pe ceilalti. Indeplineste-ti conștiincios sarcinile de lucru, pentru ca plata aferenta va fi multumitoare si rapida. Dupa-amiaza vor interveni chestiuni parteneriale sau o activitate recreativa alaturi de cei dragi.



Pesti

In relatiile cu ceilalti esti tentat să te supraestimezi, manifestând rigiditate in gandire si actiuni. Tot ce vine din partea altora are scopul de a te ajuta sa-ti modelezi personalitatea si nu in ultimul rand sa-ti rezolvi mai usor problemele de viata. Copiii si persoana iubita iti sunt alaturi. Planifica, pentru dupa-amiaza acestei zile o activitate relaxanta alaturi de ei.