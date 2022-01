Oceanele sunt mai calde decât au fost vreodată, avertizează specialiștii

Dovezile sunt de necontestat. Oceanele sunt mai calde decât au fost vreodată, iar acesta este rezultatul direct al încălzirii globale.



Potrivit unui nou studiu publicat în Advances in Atmospheric Sciences, oceanele Pământului au avut încă un an record în 2021: cel mai fierbinte înregistrat vreodată de oameni; toate corpurile de apă majore din întreaga lume înregistrând temperaturi record pentru primii 2.000 de metri de apă de la suprafață.



Și asta în ciuda apelor care se răcesc din Pacific cauzate de un eveniment La Niña, notează Futurism.



Oceanele sunt mai calde din cauza oamenilor



Este o tendință alarmantă. Al doilea an în topul încălzirii apelor este 2020, iar al treilea este 2019.



„Conținutul de căldură oceanică crește neîncetat, la nivel global, iar acesta este un indicator principal al schimbărilor climatice induse de om”, a declarat Kevin Trenberth, climatolog la Centrul Național pentru Cercetare Atmosferică din Colorado și coautor al studiului.



Oceanele sunt mai calde, ceea ce duce la apariția unei serii de noi modele meteorologice îngrijorătoare, inclusiv megafurtuni, uragane devastatoare și inundații severe.



Unde a fost cel mai vizibil efectul de încălzire?



Oceanele sunt în prima linie, transportând aproape o treime din gazele dăunătoare de dioxid de carbon eliberate de activitățile umane în atmosferă.



Efectul de încălzire a fost cel mai vizibil în oceanele Atlantic și de Sud, potrivit cercetătorilor. Totuși, nici Pacificul nu a fost cruțat și a cunoscut creșteri dramatice în ultimii 30 de ani.



„Până când vom ajunge la zero emisii nete, acea încălzire va continua și vom continua să doborâm recordurile de conținut de căldură din ocean, așa cum am făcut anul acesta”, a declarat coautorul Michael Mann, cercetător în domeniul climei la Penn State University.