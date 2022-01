Ce spun astrele azi, 15 ianuarie

Berbec

Se intrezaresc intalniri si dialoguri cu persoanele din anturajul apropiat la finalul acestei săptămâni. Sunt momente excelente de a schimba impresii, de a planui excursii comune sau de a participa impreuna la diverse cursuri si programe de dezvoltare personala sau profesionala. Posibil ca unele indatoriri de serviciu să-ți modifice planurile.



Taur

Apar cheltuieli pentru o calatorie in strainatate sau pentru cursuri si programe necesare imbunatatirii competentelor tale socio-profesionale. De asemenea, este nevoie sa cheltuiesti ceva bani si pentru traiul zilnic al celor dragi. Fereste-te de extravagante si de mofturile celorlalti! Serile acestor zile de weekend sunt potrivite activităților culturale.



Gemeni

La finalul acestei săptămâni ești dornic de a rezolva mai multe treburi, insa in secret planuiesti sa verifici si bugetul cheltuielilor comune cu ceilalți. Stabileste-ti prioritatile, evita graba si, la nevoie, cere ajutorul celorlalti pentru a-ti usura munca. Energia vitala fluctueaza destul de mult. Astfel devii vulnerabil la efort si la capriciile semenilor din preajma ta.



Rac

Ai nevoie de odihnă, introspecție si puțină lume sau deloc in preajma ta. Sunt zile bune pentru a te detasa de forfota cotidiana, de a te gandi pe indelete la evenimentele din viata ta si nu in ultimul rand de a-ti trasa noi directii de viitor. Îndrăznește sa alcatuiesti planuri mărețe, atat pentru domeniul personal, relational, cat si pentru cel profesional.



Leu

Relaționarea cu prietenii, in aceste zile, îți aduce idei și soluții deosebite vizavi de activitatea profesională pe care o desfasori sau intenționezi să o desfășori. Chiar daca la prima vedere te necăjești pentru ca altii se bagă în treburile tale, la o a doua vedere vei observa ca, de fapt, situatiile îți sunt favorabile. Ai incredere ca astrele iti trimit doar ceea ce iti este de folos.



Fecioara

Esti in centrul atentiei multora. Fie ca te afli in anturajul profesional, fie acasa printre membrii familiei, cu totii vor astepta de la tine sfaturi, idei, chiar si snoave. Esti amuzant, vorbesti frumos, insa se simte si o doza de seriozitate, punctata din cand in cand in discursurile tale. Atentie ca foarte usor ti se poate deteriora imaginea publica.



Balanta

Aceste zile de weekend sunt potrivite activitatilor culturale, alaturi de membrii familiei. Fluctuatiile mentale sunt la cote mari, insa cu putin efort si bunavointa vei reusi să-ți controlezi gandurile si dialogurile cu ceilalti. Este posibil să primesti vești de la cineva din strainatate sau să te preocupe realizarea unei calatorii indepartate. Ai grija de sanatate!



Scorpion

Se contureaza discutii fructuoase legate de bani în acest weekend. Deocamdată, este nevoie să achiți tot soiul de facturi, taxe sau sa faci diverse cumparaturi pentru cei dragi. O calatorie ivita pe neasteptate sau ajutarea unei persoane din anturajul apropiat va necesita alta cheltuiala. Dozeaza-ti atent bugetul, pentru ca il vei mari abia peste ceva vreme.



Sagetator

Relatiile parteneriale sunt interesante la finalul acestei saptamani. Este bine sa pui ordine si disciplina atat in relatia cu partenerul de viata, cat si in cele socio-profesionale. Neplacerile pornesc de la bani. Ceilalti, sub masca prieteniei, vin catre tine si te implica in tot soiul de cheltuieli mai mult sau mai putin necesare tie, dar folositoare lor.



Capricorn

S-ar putea să te copleșească fie treburile de rutină ale casei, fie cele de la serviciu la finalul acestei săptămâni. Este adevarat ca ai un plan bine pus la punct de a-ti rezolva eficient treburile, insa energia vitala este slaba. Selecteaza-ti prioritatile si dozeaza-ti eforturile. Ar fi bine sa te odihnesti, sa te inconjori de oamenii dragi si sa dormi mai mult.



Varsator

Sunt zile bune, în acest weekend, pentru a petrece alaturi de persoana iubita, de copii sau pentru un hobby. Cei dragi pot refuza planurile propuse de tine. Cu putin efort si farmec personal vei reusi sa ii molipsesti cu entuziasmul tau de a va bucura impreuna de primul weekend din acest an. Evita excesele, pentru ca sanatatea este slabita.



Pesti

Casa si familia sunt temele subliniate de astre in aceste zile de final de săptămână. Iti sunt favorizate treburile gospodaresti, dar si dialogurile cu membrii familiei pe teme patrimoniale. Din partea unor prieteni iti pot veni ajutoare substantiale in orice chestiune gospodărească. Insa, mai intai de toate tine cont de sugestiile si doleantele membrilor familiei.