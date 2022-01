Ce legătura există între atașamentul față de Dumnezeu și suferința psihologică?

Un studiu a avut în vedere legătura dintre relația cu Dumnezeu și sănătatea mintală într-un eșantion de peste 1.600 de americani.



Cercetarea sugerează că oamenii credincioși care sunt nesiguri sau anxioși în relația cu Dumnezeu au mai multe șanse să experimenteze simptome de suferință psihologică, inclusiv anxietate, paranoia, obsesie și constrângere.



Studiul „Atașamentul față de Dumnezeu și suferința psihologică: dovezi ale unei relații curbilinii” a fost publicat în Journal for the Scientific Study of Religion.



Acesta se bazează pe datele din sondajul Baylor Religion Survey din 2010, un sondaj național privind credințele, valorile și comportamentele religioase americane. Cercetarea oferă noi informații despre modul în care diferitele moduri de conectare la Dumnezeu (sau atașamentul față de Dumnezeu) pot fi legate de o stare a sănătății mintale mai bună sau mai proastă, scrie Medical Xpress.



Cercetările privind atașamentul față de Dumnezeu au sugerat o relație liniară simplă



„Majoritatea cercetărilor privind atașamentul față de Dumnezeu au sugerat o relație liniară simplă, în care o relație mai puțin evitantă, sau sigură, este asociată cu o sănătate mintală mai bună, iar o relație mai ezitantă cu o stare mai proastă a sănătății mintale”, a spus Blake Victor Kent, profesor asistent de sociologie la Westmont College.



„Dar au existat indicii în cercetare că relația ar putea de fapt să arate mai mult ca o curbă în formă de U inversat. Tocmai asta am căutat și exact asta am găsit”, a adăugat profesorul.



Curba inversă a fost găsită într-o scală compusă din șase elemente care măsoară evitarea și non-evitarea în relația cu Dumnezeu. Exemple: Am o relație apropiată cu Dumnezeu; Dumnezeu știe atunci când am nevoie de ajutor; Lui Dumnezeu pare să îi pese puțin sau deloc de treburile mele personale.



„În esență, ceea ce am descoperit este că cei care sunt mai puțin evitanți și cei care sunt foarte evitanți în relația lor cu Dumnezeu au niveluri mai scăzute de suferință psihologică”, a spus unul dintre autorii studiului, W. Matthew Henderson, profesor asistent de sociologie la Universitatea Union.



Nu înseamnă că atașamentul evitant față de Dumnezeu este lipsit de probleme



„Asta pune la îndoială studiile existente. Aceste date sugerează că numai cei din mijloc, cei care experimentează incertitudine în relația cu Dumnezeu, și nu cei care evită, au o sănătate mintală mai proastă”, a adăugat Matthew.



Acest lucru nu înseamnă însă că atașamentul evitant față de Dumnezeu este lipsit de probleme, conform lui Kent.



„Evitarea este ceea ce se întâmplă atunci când încetezi să te bazezi pe Dumnezeu, nu ai încredere că Dumnezeu va fi acolo pentru tine, așa că înveți să te bazezi pe tine însuți. Și asta se extinde și asupra altor oameni”, a spus el.



În timp ce studiul sugerează că evitarea poate să nu fie un semnal de alarmă pentru unele aspecte ale sănătății mintale, autorii susțin că evitarea poate provoca în continuare probleme în relații, inclusiv în relațiile din biserică.



„Cu cât înțelegem mai mult modul în care relaționăm cu Dumnezeu și cu ceilalți, cu atât putem fi mai sănătoși”, a spus Henderson.