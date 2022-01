Ceai pe bază de plante cu vitamine pentru creşterea hemoglobinei

După cum am putut observa, problema insuficienţei de hemoglobină astăzi preocupă multă lume. Aşa că am vrea să împărtăşim cu Dvs o reţetă foarte interesantă a ceaiului pe bază de plante cu vitamine, care îmbunătăţeşte sîngele, în general, şi, în special, creşte hemoglobina.



Baza ceaiului o constituie fructele măceşului. Ţineţi minte că tipurile şi soiurile de măceş sînt diferite, însă cea mai potrivită pentru ceai este planta cu fructe de formă alungită. Înainte de a face o infuzie, striviţi-le.



Componentele suplimentare cu vitamine sînt frunzele uscate de arbuşti fructiferi: coacăza neagră, zmeura, cătina, murele, etc.



De asemenea, ar fi foarte bine (însă nu este obligatoriu) să adăugaţi plante sălbatice colectate în pădure: frunze de căpşuni, de pufuliţe, flori de mierea-ursului, trifoi roşu, rădăcini de brusture, coada-calului, de păpădie, talpa gîştei, magheran, pojarniţa, fructe de păducel şi scoruş roşu.



Datorită numărului mare de componente, fiecare din ele este luată în cantităţi foarte mici. Chiar şi măceşul - doar 3-4 boabe la un termos de 1,5 litri.



În concluzie, vrem să menţionăm că vara, atunci cînd produsele alimentare şi aşa sînt foarte variate şi bogate în vitamine, puteţi să luaţi o pauză în utilizarea acestui ceai, pentru ca organismul să nu să se deprindă cu aceleaşi ierburi.