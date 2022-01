Cum trebuie să ne îmbrăcăm pe ger

Pentru ca temperaturile sînt din ce in ce mai scazute, este foarte important sa invatam cum trebuie sa ne imbracam pe ger pentru a nu ne fi frig.



Astfel, in sezonul rece trebuie sa apelam la haine calduroase, dar in care sa nu transpiram. Transpiratia este periculoasa, caci se ajunge foarte usor la raceli si la gripa.



In plus, hainele din bumbac sînt recomandate, pentru a ne misca mai usor in ele. Pentru ca frigul incepe de la picioare, se recomanda sosete groase, in special din lana si incaltaminte din materiale naturale. Astfel, fiind picioarele protejate, riscul de a ne fi frig scade.



In plus, pentru a face fata cu bine frigului, specialistii recomanda manusile groase, caciula si fular. Se evita iesirea in frig fara caciula si fular.



Specialistii atrag atentia la alegerile pe care trebuie sa le facem atunci cand ne imbracam. Acestia recomanda evitarea hainelor groase din materiale sintetice.



Cît despre copii, daca au mai putin de 1 an, nu este recomandat sa fie scosi afara pe temeperaturi mai putin de -2 grade Celsius, pentru a evita degeraturile.