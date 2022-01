Ce spun astrele azi, 12 ianuarie

Berbec

Indiferent de ce calatorie ai vrea sa faci astazi, ar fi bine daca nu te-ai grabi sa pleci la drum, cel putin nu in prima parte a zilei. Fii cu bagare de seama, mai ales daca prietenii tai au un program - este posibil ca acel program sa nu fie potrivit pentru conditiata ta fizica. Gaseste raportul ideal intre a face ceea ce iti doresti tu, si te face fericit, si ceea ce iti este impus.



Taur

Evita orice fel de conflict, astazi, cu cei in varsta sau cu figurile autoritare. Asteapta-te la intarzieri si la amanari in ceea ce priveste finantele. Prin extensie, nu iti investi resursele cu prima ocazie, indiferent de cat de tentant pare. Riscurile de pierdere sunt crescute. In ceea ce priveste sanatatea ta, cu cat te ocupi mai repede si mai bine de tine, cu atat mai linistit vei fi in viitorul apropiat.



Gemeni

O zi in care trebuie sa tii cont de toate responsabilitatile pe care le ai, nelasand nimic nerezolvat in urma. Caci, chiar daca te-ai afla in paradis, tot nu scapi de indatoriri; ceea ce trebuie sa faci vei face oriunde te-ai afla, in orice context. Este de preferat sa incerci a infaptui chiar mai mult decat atat, caci va veni un moment - in curand - in care tu vei savura libertatea, iar altii vor munci din greu.



Rac

O zi in care, la locul de munca, totul decurge conform planului prestabilit. Cu toate acestea, este indicat a fi flexibil pentru a te putea adapta unei eventuale situatii de moment. In schimb, acasa este posibil sa intampini tensiuni si - in caz extrem - certuri. Evident, va fi nevoie de tine pentru a media conflictele. Ceea ce ai de facut este sa acorzi circumstante atenuante oricareia dintre partile implicate.



Leu

Evita a te comporta asemeni unui protector prea zelos, astazi. In acelasi timp, chiar daca cei cu care interactionezi sunt incapatanati si - aparent - de neclintit in ceea ce priveste deciziile pe care le iau, nu uita ca simpla ta prezenta va dinamiza si mai mult lucrurile. In ceea ce priveste sanatatea, asigura-te de buna functionare a organelor din zona abdominala.



Fecioara

Trecutul a trecut. In consecinta, nu permite gandurilor negre sau regretelor sa iti intunece ziua. Totul se rezuma la alegeri, iar cele facute pana acum nu mai pot fi schimbate. De prisos a mentiona faptul ca este nevoie de atentie si de inspiratie de acum incolo. O zi perfecta pentru a analiza cu simt de raspundere ce anume aduci atat tu, cat si partenerul tau, in relatia pe care o construiti.



Balanta

Cei carora trebuie sa le acorzi atentia ta, astazi, sunt fratii sau surorile tale. Oameni pentru care, a-ti dedica resursele (fie ca este vorba despre timp, fie ca este vorba despre bani), reprezinta cea mai buna alegere si investitie. In schimb, in ceea ce priveste comunicarea, cu greu reusesti sa te faci inteles. Rezeva-ti timp pentru explicatii si argumentari, evita a-i lasa pe interlocutori in ceata.



Scorpion

O zi in care senzitivitatea-ti accentuata te face sa ii percepi pe cei din mediul in care te afli drept agasanti. Probabil ca doar intr-un loc lipsit de oameni ai putea fi fericit si te-ai simti in siguranta. Dar cum nu intotdeauna acest lucru este posibil sau dezirabil, aminteste-ti ca totul in lumea acaeasta se bazeaza pe echilibru. Context in care este indicat sa armonizezi locul in care te afli cu diplomatie si tact.



Sagetator

In cazul tau, astazi, nicidecum noaptea nu-ti va fi sfetnic bun. Ci zorii zilei si dimineata, perioada de maxima dinamizare a zilei. De asemenea, o zi in care a-ti asculta prietenii este de bun augur. Ceea ce ai tu de facut, insa, in ceea ce-i priveste pe acestia si relatiile cu ei, este sa iti pastrezi integritatea cu orice pret. Si inca ceva: nu lua ceea ce ti se spune personal.



Capricorn

Faptul ca te razgandesti din minut in minut nu iti este deloc caracteristic. Cu atat mai putin cu cat, tocmai astazi, cei din jur par a avea nevoie de un sprijin din partea ta. Pentru a-i impaca pe toti, inclusiv pe tine, incearca sa raspunzi solicitarilor doar atunci cand esti in stare sa dai cele mai complexe si obiective raspunsuri. Nu cheltui peste masura.



Varsator

O zi in care ai tendinta de a ascunde multe dintre cele stiute. In definitiv, si secretele au rolul lor. Si poate este mai bine sa nu te gasesti implicat in dispute, mai ales verbale si in special in a doua parte a zilei, caci risti sa fii catalogat drept utopic. Dar cum in orice legenda exista si un sambure de adevar, ar fi bine daca nu ai evada in lumea ta, ramanand conectat la realitatea obiectiva.



Pesti

A te simti intimidat, astazi, indiferent de cat de puternici sunt oamenii cu care ai de-a face, este complet eronat si deloc constructiv, pentru tine. A-ti pastra convingerile presupune a-ti pastra integritatea, ceea ce este favorabil evolutiei tale pe plan social. Cu cat oamenii sunt mai sensibili, cu atat mai "atinsi" se poti simti de puterea care se regaseste in vorbele tale. Stai alaturi de cei pe care ii iubesti.