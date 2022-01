Ce spun astrele azi, 11 ianuarie

Berbec

Tentatia cumparaturilor este astazi la cote inalte. Pe de o parte dai bani, pe de alta ai toate sansele sa iti vina altii. Totusi, fii prudent, nu te hazarda la cheltuieli nefondate si mai ales evita gandurile legate de afaceri sau investitii. Dozeaza-ti eforturile pentru ca organismul tau este destul de solicitat, iar nivelul energiei vitale fluctueaza. Spre seara delecteaza-ti sufletul cu o carte buna sau cu o plimbare in aer liber.



Taur

Astazi dai dovada de mult elan in a-ti rezolva treburile. Ceilalti te vor privi ca pe un exemplu demn de urmat, asa incat fii prudent si prezinta-te cum se cuvine. Pe de alta parte, ar trebui sa fii mai atent la nevoile sufletului tau si sa iti acorzi mai des momente de relaxare. Dupa-amiaza mergi in vizita la prieteni, plimba-te prin magazine sau organizeaza o cina surpriza pentru cei dragi. Atentie la sanatate!



Gemeni

Ar trebui dedicata ziua de astazi numai odihnei, plimbarilor in aer liber sau meditatiilor in locuri sfinte. Continua periplul in ungherele sufletului tau si vei descoperi talente deosebite pe care nu le-ai pus in valoare pana acum. Sunt momente excelente de a-ti scoate la iveala toate fricile si de a le anihila. De retinut ca sanatea este vulnerabila pe segmentele gatului si de aici intregul organism are de suferit. Foloseste doar remedii naturiste.



Rac

O zi in care prietenii sau protectorii te inconjoara cu mult drag. Chiar daca se ivesc si discutii contradictorii, asculta mai intai ce au de spus ceilalti si apoi spune-ti punctele de vedere. Totusi, printre cuvinte vei gasi informatii interesante legate de posibilitatile tale de dezvoltare personala si profesionala. Spre seara detaseaza-te de forfota cotidiana si bucura-te de prezenta celor dragi. Fii atent la partenenrul de viata si la colaboratori. Primeste cu inima deschisa tot ce vine de la acestia, pentru ca sunt experiente de viata unice si de mare folos.



Leu

Bine ar fi sa discuti in cursul zilei de astazi cu un sef de la serviciu. Ordoneaza-ti ideile, alege cuvinte putine, dar concise si prezinta-ti punctele de vedere legate de imbunatatirea prestatiei tale profesionale. Exista posibilitatea de a nu fi luat in seama, dar treci peste asta si continua-ti demersurile propuse. Evita temerile legate de statutul tau social sau de imaginea ta in ochii celorlalti. La urma urmei cum te consideri, vezi sau tratezi tu pe tine, asa te vor considera, vedea sau trata si ceilalti.



Fecioara

Daca in prima parte a zilei astele iti recomanda sa te ocupi de treburile cotidiene, in a doua parte, bine ar fi sa uiti capitolul munca. Alcatuieste-ti un program de vizite la muzee, galerii de arta sau gandeste-te la imbogatirea bagajului de cunostinte prin studiul culturilor altor tari. Vestile din strainatate nu prea sunt pe placul tau, dar nu lua in seama chiar tot ce auzi. Fii prudent la sanatate si alterneaza orele de munca cu cele de odihna.



Balanta

Astazi e musai sa rezolvi achitarea facturilor, taxelor, impozitelor sau demersurilor financiare legate de credite. Primesti sustinere astrala in acest sens, asa incat te vei descurca foarte bine. Discordia iti pazeste atent sectorul finantelor comune cu altii. Fii foarte atent la acest capitol si verifica pe indelete orice document, dar mai ales situatia bugetului de venituri si cheltuieli. Muta-ti gandurile de la afaceri sau investitii si incearca sa faci economii fara stirea celor din jur.



Scorpion

Ziua este excelenta pentru a contiua discutiile sau demersurile cu partenerii de afaceri sau colaboratorii. Verifica pe indelete mersul proiectelor in care esti implicat sau cauta altele noi care sa te ajute sa te dezvolti atat din punct de vedere personal, cat si social. Totusi, fii prudent cu partenerul de viata, deoarece se pot isca foarte usor discutii contradictorii. Ti se poate reprosa faptul ca esti prea implicat in problemele altora in detrimentul celor de acasa.



Sagetator

O zi cu multa treaba la serviciu. Esti destul de nemultumit de colegi si de munca pe care o desfasori, insa cauta sa privesti doar partea frumoasa a lucrurilor. Iti vin si bani, de aceea depune eforturi serioase pentru a-ti indeplini sarcinile si datoriile de la locul de munca. Astrele te sfatuiesc sa fii foarte prudent la sanatate. Implicarea excesiva in activitatile cotidiene si nemultumirile interioare te pot obosi. Alterneaza orele de munca cu cele de relaxare.



Capricorn

Gandurile tale zboara astazi la distractii si aventuri. Cei din jur nu iti impartasesc cheful de glume, de aceea tempereaza-te. Se pot isca usor discutii aprinse cu persoana iubita sau cu copiii. Cel mai indicat ar fi sa te ocupi de un hobby si sa te feresti de provocarile celorlalti. Astrele te indeamna sa iti folosesti din plin creativitatea, astfel incat dupa-amiaza aduna-i pe cei dragi la o serata amuzanta.



Varsator

Mai poti lamuri astazi diverse chestiuni ce privesc familia, neamul din care provii sau patrimoniul. Relatiile cu ceilalti sunt tensionate, dar cu putin efort si mai ales cu umor vei reusi sa depasesti momentele delicate. Evita temerile legate de casa sau rude, deoarece ceea ce pare acum neplacut sau alarmant se va dovedi mai tarziu contrariul. Te poti gandi la schimbarea locuintei, la achizitionarea unor bunuri sau, functie de caz, la vizitarea locurilor natale. Fii mai ingaduitor cu cei dragi.



Pesti

Ziua iti poate aduce intalniri si dialoguri interesante cu prietenii sau cu rudele. O discutie mai veche cu cineva apropiat poate continua intr-o dinamica greu de estimat sau controlat. Pe de alta parte sunt momente bune de a te gandi la parcurgerea unor forme de studiu necesare in domeniul profesional in care activezi. Dupa-amiaza se intrezareste o vizita sau o plimbare in aer liber. Profita de sustinerea astrelor de a lua contact cu ceilalti si de a te plimba.