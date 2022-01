Ce spun astrele azi, 10 ianuarie

Berbec

Orice s-ar ivi astazi, gandurile tale zboară la călătorii îndepărtate, la străinătate, însă și la studii și cercetări utile în plan profesional. Alege prioritățile deoarece, gândirea prea activă te distrage de la treburile pe care le ai de indeplinit astazi. Starile tale de spirit sunt fluctuante si astfel relationezi in salturi cu ceilalti. Evita discutiile aprinse. Dupa-amiaza sunt posibile cheltuieli diverse.



Taur

Ziua te predispune la izolare și introspecție. Discuta mai mult cu tine insati si ocupa-te doar de activitatile usoare. Oboseala va fi la cote mari, de aceea fii prudent. Hraneste-te sanatos, relaxeaza-te si dormi mai mult. Este posibil sa afli informatii importante din sfera muncii si despre conflictele de la locul de munca. Abține-te de la comentarii, dar retine cele aflate.



Gemeni

Prietenii îți tot dau idei si povețe care mai de care mai interesante. Unele dintre ele este posibil sa nu le intelegi acum, insa ceva mai tarziu le vei desluși tâlcul. Multe informatii au legatura cu banii si bunurile rezultate din activitatile comune cu altii: din parteneriate profesionale, din relatia cu partenerul de viata sau din relatiile cu neamurile.



Rac

Sunt posibile discutii importante cu sefii si activitati profesionale de anvergură. Pe de o parte, ți se pot oferi sarcini de lucru noi, care vor fi remunerate la timpul potrivit. Pe de alta parte insa, poti fi degrevat de unele sarcini avute pana acum. In orice situatie, pastreaza-ti calmul, pentru ca in urmatoarele zile situatia de la serviciu se va schimba spre binele tau.



Leu

Vestile legate de strainatate abundă în preajma ta. Poate fi vorba despre demersuri necesare unor calatorii lungi, fie in scop profesional, fie in scop turistic. Membrii familiei te vor sfatui sa fii prudent vizavi de persoanele straine si de calatorii, putand chiar sa te retina cu treburile casnice pentru a nu pleca sau pentru a te împiedica să vorbești prea mult cu alții.



Fecioara

Este o zi favorabila achitarii facturilor, taxelor sau altor tipuri de datorii. Relațiile cu insitutiile financiare sunt tensionate si foarte usor se pot produce erori in documentele aferente. Cheltuielile legate de casa, familie sau patrimoniu familial sunt o alta tema a perioadei pe care o traversam, de aceea ai grija sa pui bani deoparte si pentru acestea.



Balanta

Tensiunile din cadrul relatiilor parteneriale sunt accentuate. Esti prea sensibil la parerile sau remarcile celor din jur. Ai nevoie să-ți redefinești scara valorilor dupa care te ghidezi in viata si sa fii mult mai deschis la nou si progres. Discuta cu partenerul de viata sau cu cei de afaceri si asculta cu atentie ce au de zis. S-ar putea sa fii uimit de acuratetea celor aflate astăzi.



Scorpion

Debutul săptămânii îți aduce multa munca la serviciu, dar si treburi de rutina in casa. Sefii te sustin, insa colegii iti pun bete in roate. Ar fi bine să-ți dozezi eforturile si sa te ocupi doar de prioritati, pentru ca sanatatea este vulnerabila. Ai nevoie de odihna, o dieta usoara, o plimbare in aer liber si mult somn. Situații inedite în plan partenerial.



Sagetator

Sunt momente bune de a planifica vacanțe sau alte activitati recreative alaturi de cei dragi. Pentru ca mentalul iti este foarte agitat, cu greu te intelegi cu ceilalti. Astfel, pot aparea neplaceri in aceste relatii, iar copiii, indiferent ca sunt ai tai, ai altora sau lucrezi cu ei, chiar iti pot reprosa faptul ca in ultima vreme te ocupi prea putin de ei. Pentru relaxare, orientează-te spre un hobby.



Capricorn

Sunt momente favorabile activitatilor domestice. Posibil ca membrii familiei sa te sustina putin sau deloc, insa daca ai sa ai rabdare să-i asculti sau sa le explici planurile tale, vei vedea ca lucrurile se schimba. Pe de alta parte, ar fi bine sa iei legatura mai des cu neamurile sau sa iti vizitezi locurile copilariei. Din cand in cand, este nevoie sa iti incarci bateriile in familie.



Varsator

Se anunta multe drumuri si intalniri cu persoanele apropiate. Esti impulsiv si usor poti intra in diverse dispute mai mult sau mai putin fondate. Tine-ti firea, controleaza-ti reactiile si vorbele. Gandirea iti este umbrita, de aceea daca trebuie sa iei decizii sau sa semnezi documente, pe cat posibil, amana-le pentru maine. Dupa-amiaza, relaxeaza-te la o șuetă cu cineva drag.



Pesti

S-ar putea sa primesti bani de la serviciu, in urma muncii depuse. Insa, banii asa cum vin asa se si duc. Nevoia de a cheltui este greu de controlat, mai ales ca probabil este vorba despre mofturi de moment. Fii prudent vizavi de veniturile tale, pentru ca relatiile de munca, salarizarea și conditiile de munca sunt deficitare, existand riscul sa muncesti mult pe bani puțini.