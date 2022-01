Cura de detoxifiere de dupa Craciun

Dupa ospatul de Sarbatori, e nevoie de o perioada in care ii poti oferi corpului tau sansa de a se odihni si de a se curata. Detoxifierea are multiple beneficii – iti poate mari nivelul de energie, ajuta la pierderea in greutate, iti curata tenul si iti imbunatateste digestia.



Iata cativa pasi simpli pe care ii poti urma pentru a incepe sanatos noul an:



1. Evita sa bei ceai negru, cafea si alcool

In schimb, bea ceai de plante, care te va ajuta la curatarea ficatului si a rinichilor. Ceaiul de urzica este un bun exemplu.



2. Bea cel putin un litru de apa pe zi

Ideal ar fi sa bei cam de doua ori pe atat! Pastreaza mereu la indemana o sticla cu apa si bea constant cate putin – vei fi uimit sa vezi cat de usor va fi sa bei des si cate putin!



3. Bea sucuri naturale

De morcov, de mar, de sfecla, de castravete etc... deoarece acestea sunt extrem de nutritive si au capacitatea de a-ti curata organismul.



4. Evita alimentele procesate

Mezelurile, snack-urile, biscuitii s.a. In locul lor, poti opta pentru salate de cruditati (mai bine rontai un morcov decat sa dai gata un pachet de biscutiti) si cauta alimente in starea lor naturala. Daca trebuie sa gatesti, fa-o la aburi, la cuptor sau prin fierbere – in acest fel, vei pastra bunatatile in mancare (si vei reusi sa retii in alimente intreaga lor savoare).



5. Alege mancarea organica

Pentru a minimiza ingerarea unor pesticide toxice. Chiar daca nu vei reusi sa gasesti toate ingredientele organice, fa tot posibilul sa ai cat mai multe dintre acestea – vei simti cu certitudine diferenta.



6. Mananca cel putin cinci portii de fructe si legume pe zi

O portie inseamna un mar, o salata mica, doua linguri de broccoli fiert s.a.m.d. La pranz si la cina, incearca sa-ti umpli cel putin 60% din farfurie cu legume si foloseste o varietate cat mai mare din acestea.



7. Redu consumul de carne si lactate

Inlocuieste laptele cu soia sau lapte din nuci. Boabele de linte, fasole si nucile reprezinta alternative potrivite pentru aportul de proteine.



8. Odihneste-te

Ai nevoie de un somn de calitate pentru a trece cu bine peste acest regim de detoxifiere. De asemenea, poti incerca exercitii de yoga, Pilates, masaj si e bine sa faci miscare regulat pentru a elimina toxinele din corp prin intermediul trasnpiratiei. Daca ai grija de organismul tau la inceput de an, iti oferi sansa de a fi sanatoasa in lunile reci ce vor urma, in asa fel incat sa te poti bucura pe deplin de viata!