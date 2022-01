Albinele ar avea nevoie de multiple generații pentru a-și reveni de la o singură expunere la insecticide

Albinele ar putea avea nevoie de multiple generații pentru a-și reveni în urma expunerii la insecticide doar o singură dată, dezvăluie noi cercetări.



Deși studiile arată de multă vreme efectele devastatoare ale pesticidelor asupra biodiversității, foarte puține detalii sunt cunoscute despre cum sunt afectate insectele pe termen lung.



Noi cercetări arată că până și o singură expunere la insecticide în primul an de viață al unei albine afectează producția de urmași. De asemenea, având în vedere că efectele pesticidelor sunt cumulative, asta rezultă într-un declin general al populației de albine.



Clara Stuligross, autor coordonator al noului studiu de la Universitatea din Davis, California, a explicat că „mai ales în zonele agricole, pesticidele sunt deseori folosite de mai multe ori pe an și mai mulți ani la rând”. „Studiul ne arată ce poate însemna asta pentru populațiile de albine”, a adăugat Stuligross.



„Expunerea la pesticide reduce populația de albine. Nu trebuie să fii un geniu pentru a înțelege”



În urma experimentelor desfășurate de cercetători, albinele expuse la imidacloprid (un insecticid) doar o singură dată atunci când erau larve au avut cu 20% mai puțini urmași față de albinele care nu au fost niciodată expuse la substanța chimică. Albinele expuse o singură dată în viața adultă au avut cu 30% mai puțini urmași față de albinele care nu au fost niciodată expuse.



„Expunerea la pesticide reduce populația de albine, iar expunerea în fiecare dintre etapele vieții, sau o generație precedentă, afectează performanța adultului în anul următor”, a subliniat Stuligross, potrivit The Guardian.



„Efectele sunt cumulative. Nu trebuie să fii un geniu pentru a înțelege că este nevoie doar de un mic număr de ani consecutivi de utilizare de pesticide pentru a aduce populațiile la niveluri periculos de scăzute”, a spus Lars Chittka, profesor de ecologie la Queen Mary University din Londra.



„Larvele care ajung astăzi la maturitate sunt afectate în mod ireversibil”



„Acest nou studiu arată că, deși aplicarea de pesticide a fost interzisă pentru sezonul din 2022, tot vom vedea efectele secundare de la aplicarea din 2021. Larvele care ajung astăzi la maturitate și se pregătesc să polenizeze recoltele de anul viitor sunt afectate în mod ireversibil”, a adăugat Chittka.



Cu cât înțelegem mai multe despre cum se acumulează pesticidele în mediul înconjurător și afectează albinele de-a lungul mai multor ani, cu atât putem să prezicem mai bine riscurile. Reducerea expunerii la insecticide este crucială, a subliniat Clara Stuligross.