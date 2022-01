Ce spun astrele azi, 4 ianuarie

Berbec

In relatiile cu prietenii se contureaza schimbari importante pe termen lung. De unele persoane din acest anturaj te vei desprinde definitiv, iar fata de altele vei incepe sa manifesti mai multa prudenta. Evita starile nemultumitoare si temerile, pentru ca vor veni in prejama ta personaje de inalta calitate. Mai bine pregateste-te de a primi oameni noi in viata ta.



Taur

Este multa forfota in plan social. Dorinta de socializare este mare si dificil de contracarat. Multi iti doresc compania, vor sa te auda si sa te vada, astfel ca vei fi nevoit sa relationezi cu multa lume. Totusi pe de alta parte sunt sanse sa primesti responsabilitati noi si de anvergura sau chiar un post de conducere in plan profesional.



Gemeni

Este o perioada minunata, pentru ca pe de o parte vei reusi sa te bucuri de sarbatorile sezonului rece, iar pe de alta parte, iti vei rafina sufletul cu activitati culturale si filozofice deosebite. Posibil totusi sa apara si un soi de tensiune mentala nedefinita si sa iasa la iveala temeri legate de locul de munca. Detaseaza-te de neplaceri!



Rac

Se pare ca vin bani si bunuri fie de la partenerul de viata, fie din colaborarile in care esti implicat. Chiar sunt sanse bune sa primesti acorduri pentru alte proiecte care promit venituri substantiale pe termen lung. Totul este sa nu te grabesti in luarea deciziilor si sa verifici propunerile la momentul potrivit. Fii prudent in privinta cheltuielilor!



Leu

Relatiile parteneriale incep o etapa noua, de bun augur si pe termen lung. Totusi exista animozitati deocamdata, fie datorita prietenilor, fie datorita activitatii profesionale pe care o desfasori. Pe de alta parte, sunt sanse sa primesti o oferta de colaborare care presupune multa munca, timp indelungat. Implica-te serios in segmentul partenerial!



Fecioara

In plan profesional se deschid oportunitati deosebite, insa este vorba despre lucrul in echipa sau postura de subaltern. Cu toate ca este dificil sa suporti regulile si ordinele unui sef, pana la urma te vei conforma situatiei. Este in beneficiul tau sa profiti de sansele ivite in aceste zile. Poate fi vorba si de un nou loc de muncă.



Balanta

Creativitatea este accentuta, astfel ca ai putea realiza, fara sa-ti dai seama, adevarate opere de arta. Dorinta de distractii si aventuri poate fi umbrita de begetul disponibil pentru asa ceva. Insa te poti bucura de toate daca privești altfel viata si evenimentele ei. Este rost de implicare in idile sau de a te indragosti din nou de vechiul partener.



Scorpion

Ziua favorizeaza treburile gospodaresti, planurile de curatenie, achizitii patrimoniale, vizite la rude si dialogurile cu membrii familiei. Depinde numai de tine cum gestionezi discutiile si cum programezi treburile. Ceilalti te vor urma indeaproape, chiar daca mai intai vor comenta vehement propunerile tale. Totusi tine cont si de sugestiile lor. Va fi in folosul tuturor.



Sagetator

Multa lume roiește in preajma ta, fie ca te intalnesti fizic cu diverse persoane, fie ca esti cautat la telefon sau pe retelele de socializare. Unii doresc sa vada sincer ce mai faci si ce planuri de viitor ai. Altii, insa, doresc sa te destabilizeze, pur si simplu din amuzament sau sunt invidiosi pe realizarile tale. Fii purdent si vorbeste putin despre tine.



Capricorn

Se întrezăresc schimbări in plan financiar. Poti primi o prima, cadouri sau favoruri din partea unor prieteni sau dinspre segmentul profesional. Pe de alta parte esti tentat sa cheltuiesti mult, pe considerentul ca sunt sarbatori multe in perioada pe care o traversam. Rezuma-te la strictul necesar si evita investitiile majore sau nefondate. Este posibila si o oferta de colaborare.



Varsator

Importanta zi pentru tine, deoarece ai sanse deosebite de înnoire din toate punctele de vedere. Chiar daca starile tale de spirit sunt fluctuante sau sanatatea te necajeste putin, vei reusi sa depasesti totul cu bine. Gandeste-te la planuri de anvergura legate atat de planul personal, cat si cel profesional. Viseaza cu ochii deschisi si ai incredere ca ti se vor indeplini toate.



Pesti

Ziua te predispune la izolare, meditatii interioare si discutii tainuite cu cineva drag aflat departe de granitele tarii. Multe ți se vor revela pe diverse căi, astfel ca ar fi bine sa deschizi un jurnal personal si sa scrii in el tot ce iti trece prin minte. Renunta la ce nu iti mai trebuie, la persoanele si relatiile care nu te mai inspira.