Ce spun astrele azi, 31 decembrie

Berbec

Relatiile cu strainatatea, dialogurile la nivel inalt cu persoane bine instruite si cu o mentalitate deosebita iti pot aduce numeroase beneficii. Pot aparea contexte in care să-ți pui in valoare cunostintele dintr-un domeniu pe care l-ai studiat indelung sau il mai studiezi inca. De asemenea, ar fi bine sa te gandesti la calatorii sau la abordarea unui program de instruire. Fiind ultima zi a anului, bucură-te de pregătirile petrecerii de Revelion alături de cei dragi.



Taur

Frumos este ca astazi te poti ocupa, atat de partea materiala a vietii, cat si de partea nevăzuta a lucrurilor. Daca in prima parte a zilei se intrezaresc discutii si activitati ce implica banii si bunurile comune cu altii, a doua parte a zilei iti ofera posibilitatea de a te gandi pe indelete de ce ti se petrec anumite lucruri, cand tu nu ti le doresti. Energia ultimei zile a anului îți aduce confort psihic, liniște sufletească, însă și cheltuieli.



Gemeni

Ziua îți aduce în atentie relatiile parteneriale, atat aceea cu partenerul de viata, cat si cele socio-profesionale. Sunt momente bune pentru a te gandi care dintre relatii le mai pastrezi, deoarece din cand in cand, se ivesc neplaceri greu de anticipat si controlat. Investeste timp si energie doar in acele colaborari care iti încântă sufletul si care te ajuta sa te dezvolti la toate nivelurile. Relaxeaza-te cu pregătirile de Revelion alături de cei dragi.



Rac

Ai multe treburi de rutină de făcut, fie că te afli acasă, fie că te afli la serviciu. Forfota zilei te poate obosi, mai ales că te implici mult și bine în treburi care nu te privesc în mod direct. Dorința de a pregăti totul pentru petrecerea de Revelion, astfel încât ceilalți să fie mulțumiți, îți poate aduce neplăceri în planul sănătății. Controleaza-te in permanenta si tine cont de parerile celorlalti.



Leu

Esti preocupat de capitolul amoros si de implicatiile sale in viata ta. Este o zi buna pentru a-ti face planuri de vacanță alaturi de persoana iubita sau de copii. Pe de alta parte, ar fi bine sa te gandesti si la valorificarea talentelor tale native, fie desfasurand activitati creative si recreative alaturi de cei dragi, fie proprunându-ți să studiezi un anumit domeniu. Se pot ivi momente tensionate intre tine si ceilalti, datorita cheltuielilor pentru petrecerea de Revelion.



Fecioara

Astazi iti orientezi fortele catre sectorul domestic si necesitatile sale. Este nevoie sa faci curatenii, pregatiri pentru Revelion, dar si sa stai de vorba cu membrii familiei. De la banii si bunurile pe care le administrati impreuna pot aparea controverse destul de zgomotoase. Bine este sa tii o evidenta clara a cheltuielilor casei. Daca este cazul de mosterniri si partaje intre tine si alte rude ia in calcul si pierderile ambelor parti.



Balanta

Ziua te predispune la discutii si intalniri cu cei din anturajul apropiat. Cele aflate astazi te vor ajuta in domeniul profesional, dar si sa-ti lamuresti evenimentele recente dintre tine si ceilalti. Pe de alta parte, sunt momente bune pentru a-ti pune in ordine corespondenta, fie cea personala, fie cea profesionala. Calatoriile scurte pot fi frecvente. Chiar dacă este Revelionul, fii prudent în privința sănătății și evită exagerările de orice fel.



Scorpion

Este o zi a cărei tema principala sunt veniturile tale obtinute in urma desfasurarii unei munci oficiale. Intr-un anume fel, prietenii si protectorii intervin in viata ta, fie sfatuindu-te sa investesti in ceva nerentabil pentru tine, fie pur si simplu iti cer bani cu imprumut. Bani castigi de la serviciu, chiar daca schimbarile sunt frecvente. Se conturează cheltuieli pentru cei dragi. fiind Revelionul ești tentat să oferi mult mai mult decât îți oferă ceilalți ție.



Sagetator

Gandurile iti zboara la planurile subtile ale existentei umane si astfel ancorarea in realitatea cotidiana iti displace total astazi. Controleaza-ti starile, deoarece risti sa intri foarte usor in conflicte cu persoanele din preajma ta. Fiind ultima zi din an, pregătirile pentru petrecerea de Revelion sunt în toi și tu în mijlocul lor. Totul este să eviți exagerările și să ții cont și de ceilalți. Există riscul de a strica relații și situații bune.



Capricorn

Tendința de a te izola de restul lumii si de evenimentele in care esti implicat este la cote mari. Insa, pe de o parte, este posibil ca unele afectiuni vechi ale organsimului sa te necajeasca, iar pe de alta parte, tensiunile din sectorul profesional vor răbufni. De aceea, fii prudent si ingrijeste-ti pe indelete sanatatea, dar fii prezent si în mijlocul celorlalți. Petrecerea de Revelion te așteaptă să-i dai tonul.



Varsator

Multe răsturnări de situatie se pot petrece in relatiile cu prietenii. Pe de o parte, cei pe care mizai ca te vor ajuta, vor dispărea brusc din preajma ta sau te vor anunța în ultimul moment ca au alte treburi. Pe de alta parte, vor exista si altii care iti vor oferi lămuriri bune vizavi de situatiile de viata in care esti implicat. Relațiile sunt tensionate. Fii generos cu toată lumea, mai ales că distracția plutește în aer.



Pesti

Relatiile cu sefii sunt accentuate. Este posibilă forfotă în plan social, aspect care te va atrage mult. Mai ales că acasă, în plan familial situația este tensioantă. Ar fi bine să echilibrezi toate relațiile în care ești implicat, să fii tolerant și înțelegător cu toată lumea. Este ultima zi a anului, iar pregătirile pentru petrecerea de Revelion te pot bine dispune. Fii prudent în tot și toate, deoarece se pot declanșa conflicte pe termen lung.