Un astrofizician explică de ce nu ar trebui să mai căutam civilizații extraterestre

Poate că ar fi momentul ca oamenii de știință care caută civilizații extraterestre să spună lucrurilor pe nume.



Cel puțin așa spune astrofizicianul Paul Sutter. Conform acestuia, căutarea vieții inteligente printre stele și-a urmat cursul, deși acesta argumentează că asta nu înseamnă neapărat că suntem singuri în Univers.



„Oamenii au studiat și căutat cerul pentru semne ale altor civilizații avansate în Univers. Și n-am găsit nimic. Absolut nimic. Așadar, poate nu ar trebui să fim așa de concentrați asupra vieții inteligente, ci mai degrabă asupra vieții de orice fel”, a spus Sutter.



„Viața inteligentă ar trebui să fie mai ușor de detectat decât viața obișnuită”



Ideea principală din spatele căutării inteligenței extraterestre (proiectul SETI), a argumentat Sutter, este bazată pe teoria că „viața inteligentă ar trebui să fie mai ușor de detectat decât viața obișnuită, non-inteligentă, având în vedere că ființele inteligente sunt capabile să-și facă prezența cu adevărat simțită”.



„Însă ceva din argumentul acesta nu este în regulă. Fie viața inteligentă nu este atât de comună pe cât am sperat noi, sau nu este atât de detectabilă pe cât am crezut. Oricum ar fi, se pare că proiectul SETI nu va aduce rezultate prea curând”, a adăugat astrofizicianul.



Cum am putea să extindem căutarea vieții printre stele?



Singurul lucru rămas de făcut, potrivit lui Sutter, este să extindem căutarea vieții printre stele luând în considerare și biosemnături care ar putea indica forme de viață mai puțin avansate de pe lumi îndepărtate.



„Viața non-inteligentă ar putea să nu fie la fel comună ca cea inteligentă (deși nu avem nici cea mai vagă idee cât de comună este fiecare), însă creaturile simple sunt capabile să se facă observabile”, a adăugat astrofizicianul, citat de Futurism.



Și, până la urma urmei, un extraterestru este un extraterestru, indiferent de cum arată sau cât de mic este.