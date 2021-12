Ce spun astrele azi, 29 decembrie

Berbec

Observa evenimentele si relatiile in care esti implicat. Sunt sanse de a intelege motivatiile ascunse dincolo de perdeaua materiala si de a gasi solutii viabile la toate situatiile cu care ai de-a face. Apar temeri privitoare la achitarea datoriilor, insa si asta face parte din jocul minunat al vietii. Vei descopri căi deosebite de a te descurca cu toate în mod onorabil.



Taur

Relatiile parteneriale îți pot oferi multe bătăi de cap astazi, de aceea fii prudent si evita-le pe cât posibil. Divergenta opiniilor este mare, dar este vorba mai mult de orgolii si scopuri ascunse ale unora care se prezinta drept sustinatorii tai. Provocarile au rolul de a te desprinde tu mai repede de oameni si situatii care nu ti se mai potrivesc.



Gemeni

Se pare ca ți-ai propus multe activități astazi, fie acasa, pentru rezolvarea unor treburi gospodaresti, fie la serviciu. Ar fi bine sa ceri sprijinul celorlalti, din cauza faptului ca sanatatea este vulnerabila. Pe de alta parte iti sunt favorizate consultatiile si analizele medicale. Totusi, foloseste si remedii naturiste pentru a-ti imbunatatit starea de spirit si ameliora afecțiunile.



Rac

Relatiile sentimentale sunt tensionate si bine ar fi să nu fortezi nota. Daca planuiesti actiuni comune cu persoana iubita sau copiii este posibil ca propunerile sa-ti fie zădărnicite. Lasa-i si pe ceilalti să vină cu idei si respectă-le doleanțele si deciziile. In a doua parte a zilei, rezerva-ti momente pentru un hobby sau pentru un taifas cu prietenii.



Leu

Discutiile in familie sunt importante astazi, pentru ca este rost de a cădea la pace pe treburile comune. Fii intelegator cu ceilalti si accepta-le opiniile si propunerile. A participa impreuna la desfasurarea activitatilor gospodaresti ar fi eficient si amuzant până la urmă. După-amiază reunește-i pe cei dragi la o masă festivă. Vei fi apreciat mult și bine pentru asta!



Fecioara

Se întrezăresc multe dialoguri și întâlniri cu neamurile și prietenii apropiați. Chiar si in segmentul profesional ti se va cere părerea vizavi de sarcinile de lucru importante. Fii prudent, din cauza faptului că mentalul este răscolit si foarte usor poti face confuzii. Călătoriile pe distanțe scurte reprezintă o altă preocupare a acestei zile. Seara ti-ar prinde bine o lectura ușoară.



Balanta

Vor aparea informatii deosebite vizavi de banii castigati dintr-o activitate profesionala. Posibil sa primesti salariul, o prima, cadouri sau favoruri de la cine te astepti mai putin. Totusi, fereste-te de cheltuieli majore sau investitii pe termen lung. Deziluziile pândesc in segmentul banilor, astfel ca oricand se pot ivi. Sfătuiește-te cu cei dragi vizavi de cumpărături.



Scorpion

Ziua îți scoate în evidenta aspectele personalitatii tale care necesită îmbunătățiri. Tendinta de a te izola de ceilalti este accentuata si paguboasa. Relationarea cu ceilalti, implicarea in actiuni importante te ajuta sa gasesti mai usor solutii, variante optime pentru dezvoltarea ta personala si profesionala. Totul este sa accepți si alte păreri. O plimbare pe malul unei ape este binevenită.



Sagetator

Contextul astral de astazi te predispune la discretie si visare cu ochii deschisi. Ocupă-te numai de treburi usoare si, la nevoie, cere sprijinul celor dragi. Sanatatea este vulnerabila, fiind posibil sa ai nevoie de ingrijiri de specialitate. Cu putin efort si bunavointa ai reusi sa depasesti ziua foarte bine. Odihneste-te si bucura-te de compania semenilor care sunt sincer alaturi de tine.



Capricorn

Tentația de a fi alaturi de prieteni sau de persoanele din segmentul profesional este mare și în aparență fermecătoare. Acestia par ca vin dintr-o alta lume si vorbesc o limba necunoscuta tie. Ce ti se spune este spre folosul tau, chiar daca pe moment este posibil sa nu pricepi mare lucru. Ar fi bine sa-ti notezi aspectele discutate astazi si sfaturile primite.



Varsator

Astazi pare ca ești pus pe o scena si toata lumea este atentă la vorbele si gesturile tale. Unii vor depune eforturi sa te destabilizeze emotional sau sa-ti creeze dificultati in relatiile profesionale. Fii prudent in toate si nu te lasa impresionat de prestațiile altora. Sefii te vor sustine in demersurile tale. Seara, in familie îți vei regăsi echilibrul si buna dipoziție.



Pesti

Este o zi in care ai putea fi atras de filozofiile de viață ale altora. Astfel, de aici va apărea dorința de a studia, de a experimenta, de a te instrui mai mult. Respecta-ti valoarea personala si nu lua de bun chiar tot ce spun sau fac unii care se cred erudiți. Iluziile in acest sens pot fi mari si greu de remediat. Citeste cărți bune si vizioneaza spectacole de teatru și muzică.