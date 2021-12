Ce spun astrele azi, 28 decembrie

Berbec

Pentru tine, ziua de astazi poate aduce vesti bune de departe sau de la o institutie de stat. Este posibil sa vina un raspuns favorabil pe care speri de mult sa-l primesti. Pe de alta parte, relatiile cu strainii sau activitatile care presupun comunicarea intr-o limba straina sunt avantajate. Este o zi buna si pentru semnarea unor documente oficiale.



Taur

Luna in Balanta activeaza zona muncii si serviciului, ceea ce inseamna ca astazi acorzi prioritate activitatilor profesionale. Chiar daca esti in intarziere cu o lucrare, contextul astral te sprijina sa fii eficient si sa finalizezi la timp tot ce ti-ai propus. Rezultatele tale par sa fie urmate si de un castig sau o prima.



Gemeni

O zi frumoasa, in care te simti ca pestele in apa. Luna in Balanta iti confera o dispozitie romantica, diplomatie, concesivitate. Asta inseamna ca e momentul potrivit pentru a clarifica ceva in cadrul relatiei sentimentale sau a acorda mai mult timp oamenilor dragi din viata ta si activitatilor care te bucura cu adevarat. Toate manifestarile artistice si creative sunt de bun augur.



Rac

Cu Luna plasata in zona familiei si caminului, astazi esti invitat sa cooperezi cu cei dragi si sa te implici in treburi gospodaresti si in activitati care tin de spatiul locativ. Este o zi buna si pentru a lua decizii pe termen lung legate de o schimbare de domiciliu sau de administrarea resurselor comune. De asemenea, este un moment potrivit si pentru ingrijire personala in vederea imbunatatirii sanatatii.



Leu

Luna este diplomata si concesiva in Balanta, activand in cazul tau zona comunicarii. Asadar, astazi se poate rezolva orice, prin discutii deschise, sincere si oneste. Mesajele transmise e necesar sa fie clare si directe, iar atitudinea ta sa fie orientata spre solutii, indiferent ce se intampla. Pe principiul: “in orice situatie exista o oportunitate”.



Fecioara

Cand Luna trece prin Balanta, de regula tu te gandesti la bani si afaceri de tot felul. Astazi poate ca nu e vorba despre acumulari, dar sigur este despre cumparaturi, investitii sau calcule de tot felul. Primeaza scopurile legate de familie si casa, asa ca e posibil ca mare parte din buget sa fie directionat in aceasta directie. Nativii care-si doresc sa se mute, astazi pot gasi solutia potrivita.



Balanta

Luna s-a instalat confortabil in zodia ta, ca un semnal ca a venit timpul sa te mai ocupi si de tine, mai ales daca in ultima vreme ai facut tot felul de lucruri pentru altii. Cu alte cuvinte, astazi fa ceva pentru tine. Poate o schimbare de imagine, de atitudine sau de stil vestimentar. In orice caz, aminteste-ti ca orice schimbare pozitiva incepe cu ganduri pozitive.



Scorpion

Este o zi potrivita pentru analize, calcule si strategii, in primul rand in ce priveste finantele. S-ar putea sa constati ca o relatie cu cineva din anturaj nu iti este tocmai favorabila din acest punct de vedere, asa ca e timpul sa iei masuri. Totusi, nu e momentul sa actionezi, ci acum e bine sa pastrezi discretia, in timp ce strangi date si le pui cap la cap.



Sagetator

Prietenii, sustinatorii si relatiile sociale in general joaca un rol important astazi in tot ce intreprinzi. Fie ca cineva iti da un sfat bun, iti vinde un pont sau te inspira prin propriul succes, e clar ca te bucuri de sustinere si sprijin. Asadar, astazi fii deschis, receptiv, dispus sa-ti faci noi cunostinte sau sa reiei relatii mai vechi pentru a le consolida.



Capricorn

Luna in Balanta activeaza zona carierei, puterii si autoritatii, ceea ce inseamna ca esti impulsionat sa-ti asumi noi responsabilitati in sfera profesionala sau sa-ti armonizezi relatiile cu persoanele autoritare. Cu alte cuvinte, nu e momentul sa alegi calea comoda si sa-i lasi pe altii sa aleaga in locul tau. Ci e necesar sa fii in linia intai si sa iei singur decizii pentru tine.



Varsator

Pentru tine, Luna in Balanta te stimuleaza sa te concentrezi asupra unei dorinte sau a unei aspiratii. Crearea unui viitor asa cum iti doresti este acum prioritatea ta, dar fii atent sa nu pierzi din vedere clipa prezenta, singura in care poti crea cu adevarat. Pe de alta parte, astazi poti invata ceva nou, prin disponibilitatea unei persoane influente de a-ti impartasi din experienta sa.



Pesti

Astazi beneficiezi de contextul potrivit si de conjuncturile adecvate pentru a-ti atinge niste scopuri, in special de natura materiala. Ajungi mai usor la oamenii care te pot sprijini, ti se face o favoare sau ti se acorda o perioada de gratie in cazul in care ai de returnat o suma de bani. In orice caz, cu diplomatie si permisivitate, poti rezolva aproape orice.