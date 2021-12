Ce spun astrele azi, 27 decembrie

Berbec

Tentatia de a renunta la unele relatii sau situatii profesionale este mare si păguboasă. Tensiunile sufletesti apar pentru ca energia zilei este fluctuanta si poti avea senzatia, subiectivă de altfel, ca trebuie sa faci multe schimbari radicale in viata ta. Deocamdata, bucura-te de sarbatorile momentului, fii alaturi de cei dragi si lasa deciziile majore pentru urmatoarele zile!



Taur

Sufletul tau se simte astazi fericit daca se afla in compania celor dragi și îi ajută sau îi servește cu tot ce au acestia nevoie. Esti imboldit sa te implici in tot soiul de treburi. Fii prudent, deoarece tensiunile mentale si fizice sunt mari si dificil de gestionat. Antreneaza-i si pe ceilalti in activitatile pe care vrei sa le realizezi!



Gemeni

Ceva se va schimba la capitolul sentimental, poate termenii si conditiile de desfasurare a unei relatii amoroase, o conceptie vizavi de iubire si implicatiile ei sau modul in care te vei raporta tu de acum incolo la aceste tipuri de relatii. Tensiunile sporesc in relatiile cu ceilalti. Fii prudent, intelegator si bucura-te de sărbatorile sezonului!



Rac

Familia si casa reprezinta teme importante astazi. Se finalizeaza o etapa domestică importantă, astfel ca sigur vor exista si momente de bucurie, dar si momente poate mai putin placute. Priveste partea plina a paharului vietii tale si bucura-te de toate. Chiar daca unii vor incerca sa te provoace, tu fii intelegator si treci peste mofturile lor.



Leu

Iti sunt favorizate relatiile cu neamurile si cu prietenii apropiati si, chiar daca vei dori sa savurezi in tihna sărbatoarea momentului, nu va fi chip sa stai departe de ceilalti. Totusi este posibil sa decizi finalizarea unor relatii sau macar schimbarea atitudinii tale fata de unii apropiati, care doar profita de pe urma ta. Controlează-ți vorbele și reacțiile!



Fecioara

Este un moment favorabil pentru a-ti remodela sistemul valorilor morale si spirituale. Probabil ca in urma intalnirilor cu cei dragi si a depănării amintirilor vei decide sa faci schimbari importante in stilul tau de viata si activitate. Savurarea bucatelor de sezon reprezinta o forma potrivita de a-ti bucura sufletul. Insa, foloseste masura in toate, inclusiv in alimentatie si comunicare!



Balanta

Contextul astral de astazi te impulsioneaza sa faci schimbari radicale in viata ta. Totusi, ar fi bine ca mai intai sa-ti alcatuiesti un plan viabil si să păstrezi in continuare in preajma ta relatii sau situatii care functioneaza in folosul tau. Pe de alta parte, lasa grijile si deciziile majore pentru zilele urmatoare. Acum, bucura-te de sarbătorile sezonului și savurează in tihna bucatele specifice!



Scorpion

Posibil sa te simti obosit si dornic de a sta de vorba mai mult tu cu tine. Fii intelegator cu tine însuți si selecteaza-ti prioritatile. Alătura-te celor dragi si de incredere in activitățile si reuniunile acestor zile de sarbatoare, dar neforțând nota. Foarte usor poti intui adevaratele intentii ale celorlalti. Priveste partea plina a paharului vietii tale si bucura-te de ea!



Sagetator

Dorinta de a petrece alaturi de prieteni este mare, dar se recomanda prudenta. Poti afla informatii despre unii apropiati destul de neplăcute. Ar fi bine sa faci o selectie drastica prin cercul prietenilor si sa elimini rapid si definitiv pe aceia care se dovedesc profitori. In preajma ta exista si persoane bine intentionate. Totul este sa le descoperi si sa te apropii de ele.



Capricorn

Este o zi in care reuniunile cu multa lume sunt frecvente si de bun augur. Insa, energia zilei te va îmboldi să-ți remodelezi atitudinea fata de persoanele importante din viata ta. Fii diplomat, fermecator si accepta-i pe ceilalti asa cum sunt. Seara aduce bucurie, cadouri si povești spuse in șoaptă alături de cei dragi.



Varsator

Multe persoane din anturajul apropiat vor dori sa-ti fie alaturi. Este un bun prilej de a comunica cu cei aflati in afara granitelor tarii si de a te gândi sa cauti pe acei prieteni sau pe acele rude, de care nu mai știi amănunte, de ceva vreme. Evita nostalgia aventurilor din trecut si bucura-te de prezent! Sunt multe lucruri minunate in preajma ta.



Pesti

Ai un fler deosebit de a înțelege oamenii dincolo de cuvintele si gesturile lor. Ai o gândire clara asupra evenimentelor si relatiilor in care esti implicat. Poate unele concluzii te vor necăji, insa ar fi bine sa eviti orice iti umbreste bucuria acestor zile de sarbatoare. Petrece alaturi de cei dragi si lasa-te purtat de poveștile lor!