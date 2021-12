Cît de bun pentru sănătate este laptele crud

În medie, unul din 6 oameni care consumă lapte crud - nepasteurizat sau nefiert - se îmbolnăveşte, susţin cercetătorii de la Departmentul de Sănătate al statului Minnesota, SUA, în urma unui studiu extins pe 10 ani, transmite descopera.ro



Cercetătorii au descoperit 530 de cazuri – confirmate prin analize de laborator – de infecţii cu bacterii (Salmonella, E. coli şi Campylobacter) şi infestări cu paraziţi (criptosporidioză) printre pacienţii din statul Minnesota care au declarat că beau lapte crud, între anii 2001 şi 2010. Laptele crud este laptele care nu a fost tratat termic, adică nu a fost pasteurizat (încălzit pentru a omorî microbii şi apoi răcit rapid), ultrapasteurizat (sau UHT – tratat la temperaturi foarte înalte) sau fiert. (Pasteurizarea şi ultrapasteurizarea sînt metode folosite industrial, în unităţile de prelucrare a laptelui, iar în gospodărie laptele este de obicei fiert.)



Multe cazuri de asemenea infecţii rămîn nedeclarate şi, ca atare, nu sînt confirmate prin analize de laborator şi nu sînt înregistrate, cred cercetătorii. Luînd în calcul procentele cunoscute de subdiagnosticare a acestor infecţii, autorii studiului au estimat că, în perioada studiului, 20.502 de locuitori ai statului Minnesota, reprezentînd cca. 17% dintre consumatorii de lapte crud, s-au îmbolnăvit. Rezultatele au fost publicate în jurnalul Emerging Infectious Diseases.



Cercetătorii au explicat că agenţii patogeni ce pot exista în laptele crud pot produce, cel mai adesea, simptome digestive, precum diaree, crampe abdominale şi vomă, care durează, de obicei, în jur de o săptămînă.



La unele persoane, însă, pot apărea şi simptome mai severe sau boli mai îndelungate, precum sindromul Guillain-Barre (o boală a sistemului nervos) sau artrită reactivă – inflamaţia articulaţiilor care se dezvoltă ca răspuns la o infecţie bacteriană. Printre pacienţii incluşi în studiu, 20% dintre cei care s-au îmbolnăvit în urma consumului de lapte crud au dezvoltat o complicaţie gravă a infecţiilor bacteriene, numită sindrom uremic hemolitic, care poate determina insuficienţă renală.



Cazurile de îmbolnăvire pot apărea nu numai sub forma epidemiilor – îmbolnăvirea unui mare număr de persoane din aceeaşi zonă într-o perioadă scurtă – ci şi sub formă de infecţii sporadice, cazuri izolate, care pot fi însă mult mai numeroase (de 25 de ori mai multe) decît cazurile din cadrul epidemiilor, au constatat cercetătorii.



Studiul are limitele lui, recunoscute ca atare chiar de către autori; de exemplu, e posibil ca unele cazuri de infecţii apărute la persoane care consumaseră recent lapte crud să nu se fi datorat laptelui, ci contactului cu vite infectate.



În SUA; din 1998 pînă în 2011, au fost înregistrate 148 de epidemii asociate cu consumul de lapte crud; conform datelor provenite de la Centers for Disease Control and Prevention, epidemiile au avut ca rezultat 2.384 de cazuri de îmbolnăviri, printre care 284 de cazuri ce au necesitat spitalizare şi 2 decese.



Laptele crud are mulţi adepţi, care susţin că este mai sănătos şi are gust mai bun decît laptele pasteurizat şi că prelucrarea industrială a laptelui (inclusiv tratamentul termic) distruge multe dintre calităţile benefice ale acestui aliment.



La rîndul lor, autorii studiului susţin că nu există dovezi ştiinţifice ale beneficilor pentru sănătate ale laptelui crud şi că, în schimb, e clar că oamenii se pot îmbolnăvi în cazul în care consumă lapte crud.