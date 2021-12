Cît de des ar trebui să ne spălăm pe față?

Cu siguranta stii cat de mult afecteaza pielea produsele conventionale de ingrijire si cosmeticele. Peste 1300 de ingrediente utilizate frecvent in industria cosmetica au fost interzise deja in Europa. Insa, pentru a putea atinge un pret de productie mic, inca se folosesc ingrediente sintetice – parfumuri, arome etc. – care afecteaza pielea. Indiferent de produsele pe care le aplici pe piele, 60% din continutul acestora intra direct in organism fara a trece prin filtre acesteia.



De aceea n-ar trebui sa ne spalam pe fata foarte des

Specialistii spun ca produsele pentru ingrijirea si curatarea fetei au trei ingrediente principale: lauril sulfat de sodiu, parfumuri, parabeni. Lauril sulfatul de sodiu produce spuma si exfoliaza pielea, iar potrivit EPA are pontential cangerigen. Parfumurile sunt de sinteza si pot contine substante periculoase precum ftalatii care afecteaza sistemul hormonal. Iar parabenii – care actioneaza ca niste conservanti – pot dezechilibra balanta hormonala imitand estrogenul. Daca produsul respective contine alcool, acesta previne deshidratatea pielii, insa o usuca la exterior.



Despre hidratare

Hidratarea pielii ar trebui facuta din interior. Aceasta ajuta la refacerea barierei protectoare de la nivelul pielii si contribuie la mentinerea apei in straturile acesteia. Totusi, produsele cosmetice, pe de o parte, hidrateaza pielea, dar – pe de alta parte – o usuca, o ard, o descuameaza. Poti preveni aceste probleme folosind urmatoarele metode.



Curata cu ulei

Daca nu stiai, uleiul este util in indepartarea murdariei de pe fata si curata si cele mai "incapatanate" rimeluri sau dermatografe. In plus, uleiul va hrani pielea fara sa o usuce. Poti folosi ulei de cocos, ulei de jojoba, ulei de masline, unt de shea, ulei de argan. Aplica uleiul seara folosind o carpa moale si calduta.



Elimina sulfatii periculosi

Elimina produsele care contin lauril sulfati sau alti compusi adiacenti. Alege produsele de curatare care au un aspect cremos.



Spala-te pe fata doar seara

Cand te speli pe fata dimineata, sari peste produsele de ingrijire si spala-te doar cu apa rece sau calduta. Foloseste produsele cosmetice doar seara.