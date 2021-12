Ce spun astrele azi, 21 decembrie

Berbec

Cu Luna in Rac, in zona familiei, caminului si sufletului este momentul potrivit pentru a petrece timp cu cei dragi. Probabil esti invitat sa sprijini la treburile casei, sa rezolvi unele probleme legate de locuinta, ori sa-ti asumi noi responsabilitati zilnice. Pe de alta parte, aceasta zi este potrivita pentru un bilant si o triere a activitatilor profesionale.



Taur

Astazi ai curaj sa spui exact ce simti, mai ales ca emotiile sunt destul de puternice si nu mai pot fi cenzurate. Asadar, au loc impartasiri fata de persoana iubita, care pot fi o contributie reala pentru relatie. Pe de alta parte, emotiile intense si sensibilitatea pot fi sublimate in mijloace de exprimare creativa a unui talent.



Gemeni

Luna in Rac activeaza zona banilor proveniti din munca proprie si directia in care sunt investite resursele materiale. Viata sociala, dar si parteneriatele par sa fie acum prioritare si absorb aproape toate veniturile tale. Este un moment bun si pentru gasirea unor solutii de economisire.



Rac

Luna se afla astazi la ea acasa, in semnul tau zodiacal. Emotiile sunt puternice, sensibilitatea si imaginatia sunt la cote inalte, asa ca este o zi numai buna pentru manifestari creative sau slefuirea unor idei. In zona muncii pluteste in continuare confuzia, asa ca deciziile importante in aceasta privinta e bine sa fie amanate sau sa fie luate cu precautie.



Leu

O zi numai buna de petrecut in tihna, departe de agitatie si zgomot. Gandul la bani este foarte prezent astazi, mai ales daca prin deciziile si cheltuielile din ultima vreme ai reusit sa-ti subtiezi bugetul foarte mult. Totusi, degeaba hranesti regretele si vinovatia, pentru ca asta nu-ti va acoperi deficitul material. Mai bine concentreaza-te asupra solutiilor si evita orice extravaganta.



Fecioara

Astazi se pare ca imparti sfaturi, pareri si sugestii, tuturor prietenilor care-ti solicita sprijinul. Poti simti nevoia sa protejezi pe cineva si stii sa o faci foarte bine. Totusi, evita sa-ti asumi probleme care nu-ti apartin sau sa te incarci cu tristetea si plangerile altora. In familie, sunt necesare clarificari si discutii sincere, pentru a dizolva niste tensiuni.



Balanta

Responsabilitatile si sarcinile profesionale devin apasatoare si dificil de dus la indeplinire. Asta datorita comunicarii defectuoase, versatilitatii oamenilor cu care lucrezi sau jocurilor de culise. Asadar, e foarte important sa ramai fidel valorilor tale, sa vezi partea pozitiva a lucrurilor si sa faci doar alegeri in care crezi.



Scorpion

Ziua de astazi ar putea aduce putina lumina in relatiile tale sau ti-ar putea intari niste convingeri. Asta pentru ca datele care ajung la tine te ajuta sa-ti revizuiesti parerea despre cineva din anturaj, eventual sa-i acorzi circumstante atenuante. Totusi, daca simti ca o anumita relatie nu mai are loc in viata ta, nu e cazul sa te mai amagesti. Fa-ti un serviciu si renunta la relatiile care-ti iau din putere.



Sagetator

Pentru tine, poate fi o zi cu emotii puternice izvorate din teama ca ai putea pierde ceva: o suma de bani, un bun material sau niste avantaje. Atasamentele sunt profund resimtite astazi si se reflecta in toate deciziile pe care le iei. Inversunarea te poate face sa treci pe langa o oportunitate profesionala, deci incearca sa te detasezi, pentru a vedea o paleta mai larga de posibilitati.



Capricorn

Relatia conjugala, parteneriatele si asocierile sunt puse astazi sub lupa. Esti foarte atent la cei din jur, la mesajele care ti se transmit, verbal sau non-verbal. De fapt, esti foarte sensibil la orice stimul exterior, ceea ce poate duce la reactii emotionale disproportionate, adica in dezacord cu realitatea. Asadar, astazi incearca sa renunti la judecati si etichete.



Varsator

In pofida tensiunilor existente in cadrul anturajului, cu privire la un proiect comun, astazi ai parte de aliati, de oameni care te sustin si te recomanda. Nu e exclus sa te bucuri si de un avantaj material ca un bonus pentru eforturile depuse in cadrul unui proiect. Prin urmare, principiul care functioneaza in aceasta perioada este :”cainii latra, caravana trece”.



Pesti

Pentru tine, Luna in Rac inseamna romantism, sensibilitate, empatie si protectie. Este o zi potrivita pentru gesturi tandre fata de cei pe care ii iubesti si pentru protejarea relatiei afective de orice influenta exterioara negativa. Dorinta de siguranta emotionala se poate traduce prin dorinta de a oficializa o relatie sau prin nevoia de a lua niste decizii impreuna cu partenerul.