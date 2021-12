Ingredientul din bucătărie care distruge celulele canceroase

Un condiment-minune are efect anticancer.



Cele mai multe beneficii le are oregano în formă proaspătă. Condimentul conține carvacrol, iar potrivit unui studiu realizat de cercetatorii de la Universitatea Long Island din SUA, aceasta poate distruge celulele canceroase de la nivelul prostatei.



„Știm că oregano are proprietăți antibacteriene și antiinflamatorii, însă aceasta nouă descoperire, a efectelor anticancer, îl ridică la nivelul turmericului, care este considerat un supercondiment tocmai datorită multiplelor beneficii pentru sănătate", explică medicul Supriya Bavadekar, coordonatoarea studiului.



Cancerul de prostată este pe locul al doilea loc în topul tipurilor de cancer cu cea mai mare rată de mortalitate în rândul bărbaților.