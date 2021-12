Încă un miliardar care lansează un start-up cu scopul de a inversa procesul de îmbătrânire

Miliardarul Brian Armstrong, fondator al Coinbase, a lansat o nouă companie de „reprogramare epigenetică”, numită NewLimit, cu scopul de a extinde speranța de viață umană.



Armstrong colaborează cu Blake Byers, un antreprenor de la Silicon Valley cu un doctorat de la Universitatea Stanford în bioinginerie, astfel încât să oprească procesul de îmbătrânire umană.



„NewLimit va începe prin interogarea profundă a factorilor epigenetici declanșatori ai îmbătrânirii și va dezvolta produse care vor regenera țesuturile pentru a trata populații specifice de pacienți”, arată un comunicat de presă.



Compania a mai transmis că va folosi modele de învățare automată pentru a înțelege modul în care celulele umane se schimbă odată cu înaintarea în vârstă. NewLimit va „dezvolta într-un final terapii care ar putea încetini, opri sau chiar inversa acest proces”, acesta fiind un obiectiv „incredibil de ambițios”.



Chiar și Jeff Bezos investește în tehnologii anti-îmbătrânire



Inversarea procesului de îmbătrânire este de mult timp un Sfânt Graal pentru oamenii de știință, deși, în ciuda deceniilor de cercetare, nu am reușit încă să descoperim „fântâna tinereții”. Tocmai de aceea, NewLimit este dispusă „să înceapă chiar de azi”, în pofida faptului că „vor trece zeci de ani” până când va fi îndeplinită misiunea.



Acesta este încă un exemplu de miliardari care încearcă să scape de moarte prin investirea unor sume impresionante pentru rezolvarea problemei, scrie Futurism.



Chiar și fondatorul Amazon Jeff Bezos investește în tehnologii anti-îmbătrânire. De fapt, compania în care investește, numită Altos Labs, încearcă în mod similar să reprogrameze gene pentru a inversa ceasul biologic.



Elon Musk are o abordare complet diferită



Însă, nu toți miliardarii planetei gândesc la fel. Directorul executiv al SpaceX Elon Musk are o abordare complet diferită. În cadrul unui interviu cu The Wall Street Journal, Musk a spus că „este important pentru noi să murim pentru că mare parte din timp oamenii nu-și schimbă părerile, doar mor”.



NewLimit dorește să oprească îmbătrânirea cu un proces înșelător de simplu: prin atribuirea celulelor existente o nouă sarcină. „Simplu spus, noi vrem să descoperim o cale de a restabili potențialul regenerativ pe care l-am avut cu toții în tinerețe, însă cumva l-am pierdut”, a mai arătat comunicatul de presă.



Mai mult, NewLimit a strâns deja peste 100 milioane de dolari „doar pentru a pune bazele companiei”.