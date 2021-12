15 probleme medicale ce pot fi rezolvate cu ajutorul bananelor

In engleza exista proverbul "un mar pe zi tine doctorul la distanta". Insa nu doar marul este fructul minune pentru sanatate ci si banana. In comparatie cu merele, bananele contin de patru ori mai multe proteine, de doua ori mai multi carbohidrati, de trei ori mai mult fosfor, de cinci ori mai multa vitamina A si fier.

Iata care sunt beneficiile aduse organismului de banana



1. Sursa de energie

Bananele contin trei zaharuri naturale: sucroza, fructoza si glucoza, toate combinate cu fibre. Datorita lor, o banana ne umple imediat si pe termen lung cu energie. Cercetarile au demonstrat ca doar doua banane ne dau suficienta energie pentru a munci fizic asiduu fara intrerupere timp de 90 de minute. Nu e de mirare ca bananele sunt fructele preferate ale atletilor de performanta.



2. Nervozitate

Bananele au un continut mare de vitamina B care ajuta la calmarea sistemului nervos.



3. Simptome premenstruale

Vitamina B6 din banane aduce nivelul de glucoza din sange la un nivel normal, lucru care cu siguranta va ajuta la trecerea mai usor peste acea perioada de discomfort a lunii.



4. Infarct

Conform The New England Journal of Medicine daca incluzi bananele in dieta zilnica, reduci cu 40% riscul de a face infarct.



5. Anemie

Bogate in fier, bananele ajuta la stimularea producerii de hemoglobina in sange astfel ajutand la eliminarea anemiei.



6. Depresie

Bananele contin triptofan, un tip de proteina pe care corpul o transforma in serotonina, care se stie ca te face sa te relaxezi, iti imbunatateste starea de spirit si te face sa te simti mai fericit.



7. Tensiune mare

Bananele sunt bogate in potasiu, dar au un continut redus de sare, combinatia perfecta pentru a reduce tensiunea arteriala.



8. Mahmureala

Unul dintre cele mai rapide moduri de a scapa de mahumureala este un milkshake de banane, indulcit cu miere. Bananele calmeaza stomacul si, cu ajutorul mierii, readuc la normal nivelul de zahar din corp, in timp ce laptele rehidrateaza corpul.



9. Intepaturi de tantar

Ca sa scapi de insuportabilele mancarimi dupa ce ai fost intepat de tantar, maseaza locul respectiv cu partea interioara a cojii de banana. Va reduce inflamatia si mancarimea.



10. Stimulent pentru creier

Nivelurile ridicate de potasiu te ajuta sa inveti mult mai usor, sa tii minte mai bine lucrurile citite si sa te concentrezi mai bine.



11. Constipatie

Bananele sunt bogate in fibre, astfel, o banana pe zi te va ajuta sa iti reglezi tranzitul intestinal



12. Ulcer

Este singurul fruct care poate fi consumat de catre cei care sufera de gastrita sau ulcer. Bananele sunt folosite in dietele pentru boli intestinale datorita texturii lor moi si calmante. De asemenea, neutralizeaza aciditatea in exces din stomac si reduc iritarea stomacului.



13. Controlul temperaturii

In unele culturi se crede ca bananele calmeaza atat psihicul dar si temperatura corpului. In Thailanda, spre exemplu, femeile insarcinate mananca banane pentru a se asigura ca bebelusii lor se vor naste cu temperatura corpului normala.



14. Impotriva fumatului

Bananele ii ajuta si pe cei care incearca sa se lase de fumat. Vitaminele B6 si B12 pe care acestea le contin, impreuna cu potasiul si magneziul, ajuta corpul sa scape de nicotina si sa nu mai simta nevoia de ea.



15. Stres

Potasiul ajuta la normalizarea batailor inimii, trimite oxigen catre creier si regularizeaza echilibrul apei din corp. Cand suntem stresati, arderile metabolice cresc, reducand astfel nivelul de potasiu din corp. O banana va rezolva problema.

Si daca esti genul care traieste dupa principiul nimic nu se arunca, totul se recicleaza, afla atunci ca inainte sa arunci cojile de banana, poti sa-ti lustruiesti pantofii cu ele. Freaca pantofii cu partea din interior a cojii si apoi sterge-i cu o carpa moale si vei vedea cum vor straluci.