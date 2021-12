Ce spun astrele azi, 18 decembrie

Berbec

O multitudine de gânduri îți trece prin minte la finalul acestei saptamani. Sunt accentuate tensiunile interioare, dar asta te ajuta sa intelegi anumite aspecte privitoare la relatiile cu anturajul apropiat si la actiunile comune cu acesta. De unele persoane te vei desparti definitiv pentru ca nu mai corespund nevoilor tale actuale. Odihneste-te mai mult!



Taur

In acest weekend se vor petrece lucruri interesante la capitolul financiar. Poate fi vorba despre cheltuieli, despre primirea unor sume de bani, cadouri sau favoruri de la cei apropiati. Iti este favorizata lamurirea unor chestiuni financiare, materiale care de multa vreme trenau in fundalul vietii cotidiene. Fii prudent si nu te lasa impresionat de himerele castigurilor usoare!



Gemeni

Sunt zile foarte importante, pentru ca este vorba despre un final de etapa vizavi de tot ce te inconjoara. Ai sanse minunate de a te desprinde din relatii si situatii neptorivite, dar si de a te orienta spre alte trasee de viata. Starile tale interioare sunt fluctuante si de aici si felul in care relationezi cu ceilalti lasa de dorit. Controleaza-ti reactiile si odihneste-te!



Rac

Zilele acestui weekend iti aduc tendinta la izolare si o mare dorinta de a-ti revizui planurile de viitor. Mentalul este agitat si cu greu poti comunica cu ceilalti sau hotari clar ce sa faci mai departe. Sanatatea este vulnerabila, de aceea ingrijeste-te pe indelete. Alimentatia potrivita, muzica de relaxare si compania persoanelor dragi te ajuta mult.



Leu

Contextul astral din aceste zile te impulsionează să închei un capitol important legat de prieteni si persoane care te-au sprijinit până acum in plan socio-profesional. Cu toate ca este dificil de inteles ce se petrece cu adevarat in acest segment, cel mai bine este sa pastrezi o distanta sanatoasa fata de aceste persoane. Pierzi unii prieteni, dar se face loc pentru alții.



Fecioara

Finalul acestei saptamani predispune la multe răzgândiri vizavi de planurile tale personale si profesionale trasate pana acum. Energia astrală din aceste zile, te ajuta să-ți orientezi atentia mai mult spre familie, relatii cu neamurile, planuri domestice care vizeaza imbunatatirea conditiilor din spatiul in care locuiesti. Reuniunile cu multa lume sunt disonante.



Balanta

In acest weekend, atentia îți va fi atrasă de relatiile cu anturajul apropiat si de activitatile comune cu acestea plănuite de multa vreme. Contextul astral din aceste zile te va ajuta sa-ti selectezi persoanele carora le vei mai acorda sprijin si incredere de acum incolo. Pot intra in discutie calatoriile de orice fel si programele de instruire personala. Vorbeste cat mai putin si controleaza-ti reacțiile.



Scorpion

Segmentul financiar, în speță folosirea si administrarea resursele materiale comune cu altii vor cunoaste un final de etapa. Pentru ca a inceput un proces de schimbare a surselor tale de venit din munca desfasurata, se va pune punct unor situatii financiare in care tu cheltuiai mai mult decat ceilalti. Se recomanda prudenta si discretie!



Sagetator

Finalul acestei saptamani va accentua relatiile parteneriale. Atat in relatia de cuplu, cat si in cele profesionale de acum incolo vor interveni alti termeni si alte conditii de desfasurare. Posibil sa apara finaluri neasteptate, turnuri interesante, dar al căror inteles îl vei percepe abia peste cateva saptamani. Evita discutiile ample si provocarile celorlalti!



Capricorn

Este bine sa te odihnesti la finalul acestei saptamani. Exista multe tensiune in preajma ta, esti vulnerabil si risti sa se declanșeze afecțiuni cu efecte pe termen lung. Abordeaza cu totul altfel munca si implicatiile ei. Sunt momente in care ar trebui sa lasi deoparte totul si sa-ti controlezi gandurile, reactiile si sa te detasezi de tot si toate.



Varsator

Relațiile sentimentale contra relațiile cu prietenii! Aceasta reprezinta tema acestui weekend. In plan sentimental se va întoarce o filă, fie ca este vorba despre persoana iubită, fie despre copii. Eenrgia acestor zile iti aduce turnuri, poate chiar finaluri neasteptate si greu de inteles. Fii prudent si lasa evenimentele sa-si urmeze cursul firesc. Orice final anunță un alt inceput.



Pesti

Zilele acestea ar fi bine sa le petreci acasă, alaturi de membrii familiei. Posibil să apară urgențe in plan profesional si sa fii nevoit sa lucrezi. Cumva se finalizeaza o etapa personala in relatiile familiale, dar exista încă multe chestiuni nelamurite. Foarte accentuate sunt legaturile de familie si a sprijinul celor dragi. Temperanță și bunavoință!