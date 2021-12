Ce spun astrele azi, 17 decembrie

Berbec

Astazi este o zi dedicata drumurilor sau drumetiilor. Fiind sezonul sarbatorilor de iarna, indicat ar fi sa ai la indemana un plan de vizitare a rudelor sau prietenilor apropiati. Pe de alta parte fi pregatit pentru o intalnire speciala sau o conversatie interesanta cu acestia. O veste neasteptata s-ar putea sa te duca cu gandul la reconfigurarea relatiilor cu cei dragi. Nu te grabi sa iei decizii. Toata lumea se pregateste de sarbatoare, asa incat orienteaza-ti eforturile catre lucrurile specifice sezonului. Surprizele placute plutesc in aer si ar trebui sa fii recunoscator.



Taur

Pragmatismul tau se va face remarcat astazi de la distanta. Sigur ca este vremea sarbatorilor si trebuie sa cumperi cele necesare, dar incerca sa nu exagerezi. Ar trebui sa faci un bilant al veniturilor castigate din munca proprie, deoarece se intrezaresc vremuri tulburi. Atentie ca nu este un moment bun pentru cheltuieli de nici un fel. Sunt posibile cadouri sau recompense marunte, dar de folos. Se pare ca astrele iti vor da un imbold puternic in vederea schimbarii scarii valorilor morale si materiale. Evident ca vor prima cele morale, fiind un moment excelent de a intelege si asimila acest lucru.



Gemeni

Excelenta zi pentru tine. Ai energie, chef de tot si toate, dar mai ales vrei sa te ocupi de propria persoana. Atentie ca partenerul de viata sau de afaceri iti pune bete in roate, nu este de acord cu felul tau de a fi, iar de aici si pana la scandal, e doar un pas. Fi prudent, incerca sa asculti si parerile celorlalti si abia dupa aceea decide ce vei face. Este un moment astral de exceptie in a-ti face planuri de imbunatatirea personalitatii sau infrumusetarea trupului. Traseaza noi directii de urmat, propune-ti o alta atitudine fata de cei din jur si foloseste, deocamdata, putine cuvinte.



Rac

Astazi recomandarea astrelor este de a te retrage din forfota cotidiana si a te ocupa in tihna si taina de sufletul tau. Mentalul profund iti este rascolit, dar nu te ingrijora, pentru ca vei reusi sa iti lamuresti anumite chestiuni mai vechi, legate de parteneriate, colaborari si persoanele implicate. Sunt posibile ganduri neplacute, dar incerca sa te concentrezi pe esenta lucrurilor si priveste realitatea cu mai mult curaj si disceramant. In a doua parte a zilei, bucura-ti sufletul cu o plimbare in aer liber, o muzica de relaxare sau cu o carte amuzanta.



Leu

Esti hotarat sa faci curatenie in toate relatiile de prietenie sau protectorat si chiar daca mai oscilezi, razele astrelor te vor impinge puternic de la spate sa faci ce trebuie. Problema este ca iti este neclar care iti sunt prieteni sau care ar fi interesanti si pentru o relatie sentimentala. Retine ca este vorba doar de relatiile de prientenie, iar cele sentimentale au intrat, deocamdata, intr-un con de umbra si acolo trebuie sa ramana. Comunici destul de greu, asa ca incerca sa spui esentialul in cuvinte putine.



Fecioara

Zi importanta la capitolul cariera si imagine in societate pentru tine. Este posibil sa te fi saturat de felul in care te trateaza sefii sau colegii si te-ai hotarat sa iei atitudine. Sigur ca ai ajuns aici datorita tie, dar acum este o perioada minunata de a remedia situatia. Ba chiar s-ar putea sa obtii un post mai bun sau ceilalti sa inceapa sa te priveasca cu ochi buni. Gustul dulece – amar va persista cateva zile, dar ai incredere ca lucrurile se vor rezolva favorabil si vei fi iar pe podium. Asta ca un cadou de sarbatori din partea astrelor.



Balanta

Dorinta de a te apropia de laturile spirituale ale vietii este la cote inalte astazi in ceea ce te priveste. Era si momentul sa iti schimbi atitudinea fata de spiritualitate, sa iti pui in ordine conceptiile religioase sau sa iti reevaluezi sistemul valorilor morale. Pentru altii, relatiile cu strainatatea sunt un alt subiect important al acestei zile. Ori pleci undeva departe de granitele tarii ori te intorci acasa, poate chiar definitiv. Studiile universitare sau cele pe termen lung ar trebui sa le ai in vedere. Atentie ca, mentalul cotidian este destul de confuz si este posibil sa iei decizii gresite sau sa comunci defectuos.



Scorpion

Chestiunile financiare ce vizeaza banii sau bunurile altora sunt subiectul principal al acestei zile. Poti achita diverse datorii, cum ar fi taxele, impozitele, creditele sau poti obtine o mostenire. Este un moment de sfarsit, dar totodata pot aparea situatii financiare noi, de bun augur. Un cadou surpiza de la un autor necunoscut este pe aproape. Fi prudent, deoarece judecata iti este intunecata si exista riscul sa nu observi clar ce se petrece. Detaseaza-te de capitolul bani, nu te grabi sa investesti sau sa te asociezi in afaceri, pentru ca orice minune tine trei zile.



Sagetator

Pentru tine, relatiile parteneriale, colaborarile si proiectele iti ocupa intreaga zi. Ba chiar si zilele urmatoare. Este un moment astral de exceptie in a-ti pune la punct acest segment de viata si activitate. Sigur ca exista nemultumiri, mai ales in privinta partenerului de viata, insa dreptatea este pe undeva pe la mijloc. Discutiile aprinse pot fi frecvente. Incerca sa te abtii si sa nu iei decizii pripite. Poate sunt relatii ce ar mai trebui pastrate, chiar daca acum ai tendinta de a le rupe pe toate. Ai sperat prea mult de la anumite persoane si colaborari, care in timp s-au dovedit a fi indoielnice. Uita ce a fost si orienteaza-ti eforturile catre cele viitoare, pentru ca vor fi cu sigurata mai profitabile.



Capricorn

Astazi este o zi buna pentru treburile de la serviciu. Poti rezolva sarcinile ce isi astepata randul demult, insa fi cu bagare de seama. Oi avea tu chef de munca, insa colegii nu. Ba mai mult iti pot crea diverse neplaceri, in urma carora te vei hotari sa iti modifici stilul de lucru sau de relationare cu cei din jur. Sanatatea este destul de precara, astfel incat incerca sa iti dozezi eforturile si sa te ocupi numai de prioritati. Este sezonul gripelor si ar trebui sa ai mai multa grija de aparatul tau respirator. Evita consultatiile sau analizele medicale si foloseste doar remediile traditionale ale bunicii.



Varsator

Zi minunata pentru tine la capitolul relatii sentimentale si distractii. Nici nu este de mirare ca inchei saptamana cu o mica agapa, pe motiv ca este sezonul petrecerilor. S-ar putea spune ca obtii un succes amoros si de aici si euforia caracteristica. Indiferent ca este vorba despre o relatie care se termina sau care incepe, ai incredere ca lucrurile vor fi aranjate de astre, exact pe gustul tau. Bucura-te de aceste momente si lasa-i si pe ceilalti sa se alature veseliei tale, chiar daca unii carcotesc. De retinut ca poti primi in dar un copil.



Pesti

Casa si familia sunt la mare cinste pentru tine astazi. In ultimul timp ai neglijat aceste segmente, insa acum vrei sa recuperezi timpul piedut. Poti sa te ocupi de reparatii, reamanajari sau chiar sa te gandesti la o noua locuinta. Dorul de copilarie si personajele ei te va urmari pentru cateva zile, incatandu-ti sufletul cu amintiri placute. In a doua parte a zilei organizeaza o reuniune cu membrii familiei. Sunt posibile dispute sau reprosuri, dar asculta-i si pe ceilalti si ofera-le dragoste si intelegere. Doar este sezonul cadourilor!