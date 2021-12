6 emotii rele, dar bune. Afla cum te ajuta furia, tristetea si deziluzia

Furie, tristete, deziluzie... Emotii negative pe care multi dintre noi le ocolesc din motive serioase. Prea multa furie duce la ura. Prea mult ego duce la autosuficienta.



Insa aceste emotii rele au si o parte buna. Iata explicatiile doctorului Bernardo Carducci, profesor de psihologie si directorul Shyness Research Institute, de la Universitatea din Indiana, Statele Unite.



1. Furia

In primul rand, furia este un semnal ca ceva nu este in regula. In plus, un studiu din 2007 arata ca furia ii face pe oameni mai rationali. Furia nu este un impediment al gandirii rationale, dimpotriva, o stimuleaza. Mai exact furia ii face pe oameni sa analizeze ceea ce conteaza cu adevarat si sa dea deoparte detaliile mai putin importante. Furia la un nivel mic – frustrare, iritare – reprezinta un semnal ca vrem ceva si nu-l avem. In momente critice, furia ne ajuta sa ne mobilizam si sa actionam imediat.



2. Teama

Teama este un factor motivator foarte important care ne ajuta sa ramanem in siguranta atunci cand simtim pericolul. Atat timp cat frica nu devine coplesitoare si irationala, este un lucru bun. Frica de ursi, de exemplu, te poate tine departe din calea lor si astfel vei fi mult mai in siguranta decat daca nu ti-ar fi frica de ei.



3. Timiditatea

Timiditatea a capatat o conotatie negativa in ultima vreme. Insa atat timp cat aceasta timiditate nu impiedica oamenii sa relationeze unii cu altii, n-ar trebui sa fie o problema. Timiditatea nu este un defect, ci o caracteristica a caracterului lor. Nu este o boala, ci un fel de a fi. Problema apare in momentul in care persoanele timide se concentreaza prea mult pe nevoile lor si mai putin pe nevoile altora.



4. Tristete

Tristetea este un alt semn ca ceva nu este in regula. Ca si celelalte emotii negative, tristetea iti atrage atentia ca trebuie sa faci ceva, sa schimbi situatia negativa care iti provoaca tristete. Tristetea devine o problema in momentul in care este coplesitoare, dureaza de mult timp si te impiedica sa faci activitati curente.



5. Rusinea

Rusinea poate avea doua aspecte. Poti rosi rusinat atunci cand cineva a facut o remarca in sens pozitiv. Sau poate fi rusine un moment in care ai fost umilit. Rusinea, insa, poate transmite celorlalti mesajul ca ti-au provocat ceva care de deranjeaza, cu sau fara intentie. Dupa cum, in functie de situatie, poate transmite mesajul ca iti pare rau ca si spus ceva, ai facut ceva care a deranjat pe altcineva.



6. Deziluzia

Deziluzia vine din faptul ca unii cred ca pot face mai multe decat pot in realitate. Incercam sa-i convingem pe altii ca suntem Superman, cand, de fapt, suntem niste oameni ca toti ceilalti. Deziluzia te poate ajuta doar daca blochezi gandurile care te tin pe loc si te bucuri de abilitatile tale reale.