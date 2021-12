Ce spun astrele azi, 16 decembrie

Berbec

Ocupa-te numai de treburi usoare, pentru ca energia vitala este fluctuanta. S-ar putea sa apara cheltuieli, insa fii prudent. Exista riscul sa cheltuiesti sume mari de bani pe lucruri nepotrivite tie sau sa dai cat nu face. Rezerva-ti momente pentru a medita la nevoile tale materiale si la bugetul disponibil pentru a le rezolva. Ai putea consta faptul ca uneori iti doresti mult prea mult, iar asta te oboseste.



Taur

Este o zi in care planificarea minuțioasă a treburilor s-ar putea să nu o poți respecta. Exista distorsiuni energetice majore in preajma ta si astfel îți este ceva mai greu sa depui eforturi constante. Detaseaza-te de cotidian si ingrijeste-ti trupul si sufletul. Te-ar linisti mult o plimbare in aer liber, un dialog cu cineva drag si de incredere sau tratamente de ingrijire corporala.



Gemeni

La serviciu exista tot soiul de neplaceri ascunse, pe care le poti descoperi usor astazi. Sefii te sustin, chiar iti vor propune o avansare in functie, insa tu deocamdata sondeaza terenul profesional si evita sa-ti dai acordul. Rezerva-ti momente de liniste, meditatii in locuri sfinte si adopta o dieta potrivita constitutiei tale. Sanatatea se mentine vulnerabila si este bine sa te ingrijesti in mod constant.



Rac

Dialogurile cu prietenii sunt tensionate, iar temele abordate astazi iti pot crea disconfort emotional accentuat. Totusi ai rabdare si asculta ce se vorbeste in preajma ta. Printre randuri poti afla informatii utile vizavi de felul in care iti poti imbunatati competentele profesionale. Pe de alta parte ai sanse sa afli si despre locuri interesante spre care este bine sa calatoresti alaturi de cei dragi.



Leu

Interesante lucruri se pot petrece in planul profesional. Discutiile colegiale au ca temă principală câștigurile care se pot obține din diversificarea activitatii profesionale. Insă, există riscul bine ascuns de a proceda greșit si de a obtine favoruri sau bunuri materiale nemeritate. Discerne atent ceea ceea ce ți se propune si lasa deciziile importante pentru zilele următoare.



Fecioara

Este o zi in care, filozofia ta de viata se poate modifica radical. Probabil ca in urma celor petrecute in relatiile cu ceilalti vei lua decizii care sa te conduca pe alte trasee ale vietii. Domeniul principal unde se produc vizbil schimbari, datorita felului in care privesti tu acum tot ce te inconjoara, este cel al relatiilor sentimentale. Fii prudent si deocamdata evita discutiile cu ceilalti.



Balanta

Sunt momente bune pentru a-ti definitiva bugetul pentru cheltuieli si pentru a-ti ordona documentele personale. Dinspre locul de munca vin informatii nelinistitoare vizavi de salarizare sau de conditiile de lucru. Evita sa emiti judecati si detaseaza-te de planul material. Mediteaza in tihna la situatia ta financiara si la veniturile pe care le obtii in urma muncii depuse.



Scorpion

Sunt posibile provocări din partea celorlalti, mai ales in segmentul profesional. Ceea ce era stabilit ieri isi pierde valabilitatea astazi, fiind ceva mai dificil sa restabilesti echilibrul in relatiile parteneriale. De aceea observa atent ceea ce se petrece in jurul tau si evita discutiile contradictorii. In a doua parte a zilei aranjeaza o intalnire cu persoanele dragi din anturajul apropiat.



Sagetator

Ar fi bine sa te ocupi de treburi de rutină, atât la serviciu, cât și acasă. Elanul de a munci este diminuat, astfel ca sefii si colegii îți pot reproșa faptul ca nu ai finalizat la timp diverse chestiuni profesionale. Pe de alta parte, sanatatea fiind vulnerabilă, ia-ti masuri de precautie si ingrijeste-te atent. Dupa-amiaza, rezervă momente doar pentru a sta de vorba cu tine. Ai multe să-ți spui.



Capricorn

Poate ca astazi primesti prea putina afectiune din partea celor dragi, fata de cât îți dorești tu, insa este bine să-i înțelegi ca deocamdata acestia sunt pe o alta lungime de undă decât tine. Te poti bucura de compania persoanelor din anturajul apropiat. Chiar dacă sentimentele amoroase sunt umbrite exista altele care îți pot ostoi pofta de afectiune. Canalizeaza-ti eforturile spre un hobby.



Varsator

Ziua îți aduce amintiri din trecut, amintiri legate de familie, rude sau legate de ambientul copilariei. Se pare ca esti dispus sa cheltuiesti sume importante de bani, fie pentru a vizita locurile natale, rudele sau chiar pentru a-ți cumpăra din nou jucăriile preferate cândva. Totusi evită să devii prea melancolic și să te pierzi in visare. Asta îți poate crea neplaceri in segmentul profesional.



Pesti

Ar fi bine să eviti spatiile aglomerate si discutiile de anvergură cu ceilalti. Mentalul este nelinistit si exista riscul sa vorbesti prea mult cu cine ar fi bine să nu. Ceilalti doresc sa profite de energia pe care o emani si astfel te poti simti fără vlagă la un moment dat. Ocupa-te numai de indatoririle tale, fereste-te sa dai sfaturi si rezerva-ti momente pentru sufletul tau.