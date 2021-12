Uniunea Europeană: Statele membre reafirmă promisiunea aderării pentru ţările din Balcanii de Vest

Guvernele statelor membre ale Uniunii Europene şi-au reafirmat marţi promisiunea aderării, în viitor, a celor şase ţări balcanice, impulsionând UE să deschidă în cele din urmă negocierile cu Macedonia de Nord şi Albania, informează Reuters.



De peste un an, planul UE de a construi un "cerc de prieteni" din Ucraina până în Tunisia, oferind legături mai strânse, comerţ şi asistenţă, a fost paralizat, în parte pentru că politicienii europeni se tem de reacţii împotriva migraţiei. În discuţie sunt Serbia, Kosovo, Bosnia şi Herţegovina, Muntenegru, Albania şi Macedonia de Nord.



"Consiliul îşi reafirmă angajamentul faţă de extindere, care rămâne o politică cheie a Uniunii Europene", au afirmat cei 27 de miniştri ai afacerilor europene într-o declaraţie.



"Consiliul reiterează sprijinul neechivoc al UE pentru perspectiva europeană a Balcanilor de Vest", potrivit aceluiaşi document.



În urmă cu un an, guvernele statelor membre nu au putut să cadă de acord asupra unei declaraţii menite să impulsioneze strategia UE faţă de cele şase state aspirante la aderare.



Negocierile privind o poziţie comună a UE au fost, de asemenea, grele în acest an, deoarece statele UE au fost îngrijorate să nu repete aderarea grăbită a României şi a Bulgariei (2007), precum şi de migraţia prost gestionată a muncitorilor est-europeni în Marea Britanie, care i-a întors pe mulţi britanici împotriva UE.



Este în continuare necesar ca noul guvern al Bulgariei să ridice vetoul privind începerea discuţiilor de aderare în cazul Macedoniei de Nord şi să rezolve disputa privind istoria şi limba.



"Consiliul aşteaptă cu interes organizarea cât mai curând posibil a primelor conferinţe interguvernamentale cu Republica Macedonia de Nord şi cu Albania", se arată în declaraţie.