Ce spun astrele azi, 14 decembrie

Berbec

Luna in Taur te ajuta sa creezi o legatura speciala cu banii. Pe de o parte, poti incasa o suma de bani, descoperi noi mijloace de castig sau utilizezi niste rezerve pentru a face o achizitie. Pe de alta parte, banii pleaca de la tine cu aceeasi usurinta si, tocmai de aceea, incearca mai degraba sa-i strangi si chiar sa-i inmultesti, decat sa-i risipesti prin cheltuieli hazardate.



Taur

Luna se afla astazi in zodia ta si se simte destul de bine acolo, nefiind stanjenita de alte planete. Asadar, si tu ai toate motivele sa te simti bine, sa privesti viata cu seninatate, sa te ocupi de tine si nevoile tale. Este o zi linistita, in care atitudinea potrivita este de tip “fie ce-o fi”. Cu alte cuvinte, accepta totul asa cum este, stai in momentul prezent si fii recunoscator pentru viata ta.



Gemeni

Pe tine Luna in Taur te predispune la lancezeala, lene, delasare. Este insa un prilej bun pentru a te retrage din tumultul cotidian si a-ti acorda timp pentru relaxare si ingrijire personala. Asadar, nu e momentul pentru decizii si schimbari majore, ci pentru observarea detasata a evenimentelor si circumstantelor sau pentru continuarea, in ritm lejer, a unor demersuri incepute deja.



Rac

Ziua de astazi, guvernata de Luna in Taur, vine pentru tine ca un moment de respiro, dupa niste zile destul de agitate si incordate. Astazi ai si timpul, si dispozitia necesare, pentru a te gandi serios la o directie noua pe care ai dori sa o ia viata ta. Partenerul de viata poate juca un rol foarte important in alegerile tale, prin sentimentul de echilibru pe care ti-l confera.



Leu

O zi destinsa si linistita, mai ales in ce priveste sfera profesionala. Poti avea sentimentul ca timpul se opreste in loc, ca toate demersurile sunt incetinite si chiar blocate. Iata o ocazie buna pentru a te relaxa sau pentru a face un pas inapoi. Astfel, vei putea vedea cu mai multa claritate imaginea de ansamblu si vei reusi sa privesti cu detasare orice tensiune aparuta in ultimele zile.



Fecioara

Pentru tine, Luna in Taur este un prilej excelent pentru a-ti imbogati aria de cunostinte si viziunea asupra vietii. Cu siguranta ai ceva de invatat, de la oameni intelepti si experiementati, prin intermediul cartilor, seminariilor sau documentarelor. Unele lectii de viata sunt asimilate mai usor, iar unele convingeri sunt transformate. Poate fi si o zi a contactelor cu strainii sau a planificarii unei calatorii.



Balanta

Luna in Taur se aseaza in zona beneficiilor obtinute de pe urma altora, ceea ce inseamna ca astazi, fara sa depui vreun efort, lucrurile se aseaza in favoarea ta. Fie castigi niste bani, fie primesti niste promisiuni, fie sunt oameni in preajma ta care creeaza contexte favorabile de pe urma carora ai de castigat indirect. In plus, poti accesa informatii bine ascunse de altii.



Scorpion

Astazi esti omul de care toata lumea are nevoie. Unii iti cer informatii, altii vin la tine cu propuneri sau cereri, iar altii iti lanseaza diverse invitatii. Si, chiar daca nu ai timp nici sa respiri, te bucuri de recunoasterea, respectul si admiratia celor din jur. Este un moment bun si pentru a intari niste relatii, parteneriate sau asocieri.



Sagetator

Daca aveai planuri mari pentru astazi, cel mai intelept ar fi sa renunti la ele. Asta pentru ca ziua de astazi este dominata de rutina si este potrivita mai degraba activitatilor obisnuite de zi cu zi, la serviciu si acasa. De asemenea, contextul astral te incurajeaza sa fii in serviciul altora, cu generozitate si altruism.



Capricorn

In cazul tau, Luna ocupa segmentul creativitatii si exprimarii de sine, sugerand ca e o zi potrivita sa-ti exprimi ideile, sa te implici intr-un proiect creativ, sa acorzi timp unui hobby sau unor placeri personale. Altfel, esti o companie agreabila, abordezi nevoile celor dragi cu generozitate si ingaduinta, iar din punct de vedere romantic se intrevad experiente frumoase.



Varsator

Datorita prezentei Lunii in Taur, in zona caminului si familiei, astazi cauti confortul, linistea, conjuncturile pasnice. Este o zi potrivita si pentru investitii in camin sau pentru sarbatorirea unui eveniment in familie. Pe de alta parte, inrijirea personala si nevoile sufletului tau ar fi bine sa treaca in prim plan acum.



Pesti

Astazi iti place sa vorbesti, dar fara un scop anume, ci doar de dragul de a povesti vrute si nevrute, eventual unui prieten sau unei rude pe care nu ai vazut-o de multa vreme. Sunt posibile insa si deplasari, mici excursii sau intalniri. Oricum, faci tot ce poti sa eviti responsabilitatile si activitatile serioase. Pur si simplu, vrei sa uiti de toate acestea.