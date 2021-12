Service-urile auto au majorat preţurile la servicii

Service-urile auto şi vulcanizările din capitală au majorat preţurile la servicii. Acest fapt se datorează scumpirii pieselor, spun angajaţii vulcanizărilor. În acest sezon, în municipiul Chişinău, preţul pentru schimbarea cauciucurilor de vară cu cele de iarnă s-a scumpit cu aproximativ 30 - 50 de lei. Astfel, conducătorii auto pot beneficia de acest serviciu la un preţ de 220 şi 300 de lei, în funcţie de maşină, relatează Mesager.







Oleg Spînu a venit să schimbe cauciurile de iarnă la maşină, dar şi pentru alte servicii. El spune că preţurile afişate la unele vulcanizări bat la buzunar.



„Sunt nişte preţuri uimitoare, foarte scump pentru ţara noastră. Numai pentru că am schimbat discurile şi trebuie să mă duc să-l sudez 400”, a spus Oleg Spînu, locuitor mun. Chişinău.



Între timp, administratorii unor vulcanizări spun că nu au scumpit serviciile prestate.



„Normale, nu am schimbat preţurile, sunt ca de obicei. Da, mulţi exagerează am auzit. Sunt şi administrator, şi muncitor, permanent muncim şi preţurile au rămas tot aceleaşi, de la 220 în sus”, a spus Alexandru Scripnic, administrator vulcanizare.



„ Preţurile sunt neschimbate de anul trecut. Ele variază în funcţie de diametru. De exemplu, dacă este un automobil de marcă Jeep, atunci costă în jur de 400- 500 de lei, la alte maşini serviciile de schimbare a cauciucurilor este de 240 - 250 de lei”, a spus un angajat la vulcanizare.



Alţi angajaţi ai vulcanizărilor au recunoscut că, într-adevăr au ridicat preţurile la unele servicii, în special la schimbarea anvelopelor. Motivul invocat ar fi scumpirea accesoriilor pentru maşini.



„30-50 de lei la maşină, în dependenţă de care este, dacă e crossover - e 50, dacă e maşină mică e 30-40 de lei, asta la un set de schimbare a cauciucurilor, la toate patru”, a precizat un angajat.



Unii şoferi consideră justificată majorarea preţurilor la aceste servicii pe fondul altor scumpiri.



„Normale, cred că nu sunt exagerate, în principiu 50, 60 de lei pentru o roată, până la 100 de lei e normal. Nu mi se pare că e ceva straşnic lucrează repede, lucrează calitativ, nu am o problem”;



„Aşa la maşină, undeva 250 - 300 de lei, dacă toate patru roţi. Ne uităm şi noi la meteo, cât de cât să ştim la ce să ne aşteptăm, vor împrăştia nisip sau nu, dar anvelopele trebuie să fie schimbate”;



„Luna trecută am schimbat anvelopele. Tot se scumpeşte, inclusiv preţurile pentru servicii la vulcanizări”, spun şoferii.



Inspectoratul Naţional de Securitate Publică atenţionează şoferii să nu pornească la drum fără cauciucuri de iarnă, să conducă cu atenţie, să adapteze viteza la drum şi să aibă farurile aprinse.