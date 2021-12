Meteorologii anunţă un sfârșit de săptămână ploios

Sfârșitul săptămânii curente se anunță cu temperaturi ridicate, însă cu ploi pe întreg teritoriul țării, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).



Potrivit meteorologilor, sâmbătă, 11 decembrie, sunt prognozate valori termice cu plus, încadrate între 7-12 grade Celsius, ziua, şi 3-8 grade, noaptea. Aceleaşi tendinţe meteorologice se vor menţine şi duminică. În toată perioada de referinţă, pe întreg teritoriul ţării se aşteaptă ploi, de diferită intensitate.



Luni, 13 decembrie, vremea se va răci, iar precipitaţiile se vor menţine doar în regiunea de nord, sub formă de ploaie însoţită de lapoviţă.



Conform SHS, suma medie a precipitaţiilor căzute în decembrie constituie în teritoriu 29-43 mm, iar numărul zilelor cu precipitaţii – de la 10 până la 13. Însă, în unii ani, izolat, nu s-au semnalat precipitaţii pe parcursul întregii luni. Cea mai mare cantitate lunară de precipitaţii pentru întreaga perioadă de observaţii a constituit 177 mm (Chișinău, r. Bâc, 2012), iar cea zilnică – 57 mm (Giurgiuleşti, 2005, Nisporeni, 2012).



Precipitaţiile cad preponderent sub formă de ploaie (circa 50% din normă), cantitatea precipitaţiilor sub formă de zăpadă constituie în medie mai puţin de 20% din norma lunară. Stratul de zăpadă se stabileşte pretutindeni după 5 decembrie. Grosimea lui medie decadică nu depăşeşte 5 cm. În unele zile grosimea maximă a stratului de zăpadă pe platformele meteorologice poate atinge până la 60 cm (1 decembrie 1975, Cahul), indică Serviciul Hidrometeorologic.