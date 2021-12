Nu vom mai auzi alerta sirenelor. Guvernul a abrogat hotărârea privind întreținerea acestora

Guvernul a aprobat pe 8 decembrie, abrogarea hotărârii privind organizarea sistemului de înştiinţare şi transmisiuni în caz de pericol sau de apariţie a situaţiilor excepţionale. Acest lucru înseamnă că nu vom mai auzi sirenele care au scopul de a alerta populația în cazul apariției a diferitor pericole.



Conform autorităților, sistemul de înştiinţare al protecţiei civile în Republica Moldova a fost proiectat şi construit în perioada anilor ’80. Iniţial, acesta a fost conceput pentru a înştiinţa populația în caz de riscuri cu caracter militar, atacuri aeriene ( în mare parte), ulterior fiind adaptat necesităților protecției civile. În prezent, datorită transformărilor în societate și inclusiv, trecerii la sisteme digitale, sistemul dat nu corespunde cerințelor și sarcinilor protecției civile, fiind depășit sub toate aspectele – funcțional, moral, tehnic și juridic. Mai mult ca atât, acesta nu poate fi modernizat și integrat cu mediile și tehnologiile existente (radiodifuzori naționali, telefonie mobilă, rețele de socializare, etc.).



Mai mult, pentru funcționarea acestui sistem, statul a cheltuit în acest an circa 635 000 de lei, iar din cele 800 de sirene instalate pe teritoriul țării, în prezent, doar 127 mai sunt funcționale.



Astfel, s-a hotărât „oportună abrogarea Hotărârii Guvernului nr.1048/2005, ceea ce va contribui la evitarea cheltuielilor financiare nejustificate, iar urmare abrogării acesteia mijloacele financiare preconizate, pentru întreținerea unui sistem nefuncțional ar putea fi folosite pentru crearea unui sistem modern de înștiințare și avertizarea populației.”



În acest context, Ministerul Afacerilor Interne își propune crearea unui sistem modern de înştiinţare și avertizare a populaţiei, care să ofere un grad înalt de siguranţă şi performanţă. La moment, instituția este la etapa de identificare a soluțiilor tehnice, administrative și financiare. Noul sistem va include și canalele digitale de comunicare, care vor putea înștiința populația în mod operativ și eficient.



Amintim că, în decurs de 30 de ani, sistemul de alarmă a fost conectat doar pentru exerciții de testare și niciodată nu a fost utilizat niciodată conform predestinației. În ultimii 10 ani, pe funcționarea acestuia s-au cheltuit aproape 2,5 milioane de lei.