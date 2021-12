Avocați: Bălțenii au fost lipsiți abuziv de dreptul de a alege. Cazul eliminării abuzive a Marinei Tauber din cursă este sută la sută câștigător la CEDO

Dosarul Marinei Tauber privind excluderea din cursa electorală de la Bălți este sută la sută politic și a fost cusut cu ață albă. De această părere sunt avocații concurentului electoral din partea Partidului „ȘOR”, care au menționat, în cadrul unei conferințe de presă, că, în prezent, pregătesc dosarul pentru CEDO și sunt convinși că îl vor câștiga fără probleme.



Potrivit avocaților, în procesul intentat contra candidatului Partidului „ȘOR” au fost atestate nereguli grave de procedură, lipsă de probe, atitudine sfidătoare față de apărare din partea judecătorilor și au fost respinse toate cererile de audiere a martorilor.



Aureliu Colenco, unul dintre apărătorii Marinei Tauber a mai menționat că asupra instanțelor de judecată a existat o presiune directă din partea autorităților. „În noaptea dinspre 4 și 5 decembrie, aproape de miezul nopții, la CSJ, au venit două mașini, una a președintelui Curții de Apel Bălți și alta cu numere guvernamentale RMG 092”, a declarat avocatul.



El a mai atras atenția opiniei publice asupra faptului că documentele anexate la dosar nu erau lizibile și imposibil de descifrat, iar la întrebarea dacă există un document original, așa cum spune legea, inteligibil, reprezentantul CEC nu a avut un răspuns, iar instanța de judecată nu a binevoit să ceară explicații. „Din dosar lipsește concluzia sau cel puțin o notă informativă din partea grupului de lucru format pe lângă CEC, cu scopul de a acumula probele și modul în care acestea au fost colectate. Din acest grup de lucru făceau parte, formal, MAI, Fisc și Garda Financiară. Sursa probelor rămâne în continuare neclară, iar solicitarea de a chema pentru audieri un reprezentant al IP Bălți, pentru a explica modul în care a fost întocmit raportul, a fost respinsă de instanță”, a menționat Aureliu Colenco.



Potrivit apărării, reprezentantul CEC nu a răspuns la nicio întrebare din partea avocaților și a făcut trimitere de fiecare dată la hotărârea CEC, deși aceasta, la fel, nu conține răspunsurile. Altă parte implicată impropriu în proces, Arina Spătaru, întrebată cum i-au fost lezate drepturile și de ce s-a adresat la CEC și participă la ședința de judecată, răspunsul a fost „De-atâta!”



„Toate întrebările la care nu am primit răspuns le vom pune în fața judecătorilor Înaltei Curți pentru Drepturile Omului. Deja pregătim cererea către CEDO și suntem siguri 100 de procente că Moldova va fi condamnată în acest proces. Așteptăm toate materialele de la CSJ, procesele verbale, înregistrările audio din timpul ședinței de judecată, în cadrul cărora ni se închideau gurile, după care vom trimite dosarul la CEDO”, a mai precizat Colenco.



„Vreau să înțeleagă toată lumea. Noi nu am tergiversat examinarea dosarului, ci am cerut să fie respectate procedurile legale. Din păcate, instanțele de judecată au neglijat deschis procedurile”, a adăugat avocatul.



La rândul său, avocatul Vadim Banaru, reprezentantul Marinei Tauber la CEC, a declarat că cei care au decis suspendarea turului doi al alegerilor locale noi, din 5 decembrie, de la Bălți, trebuie să răspundă în fața legii.



„Cei 35 de mii de alegători din municipiul Bălți, care au participat în primul tur de scrutin, au fost privați abuziv de un drept fundamental - de a alege. Și concurentul electoral, Marina Tauber, care avea toate actele în regulă, a fost privat de dreptul de a participa în turul doi de scrutin. Decizia de excludere din cursă a Marinei Tauber a fost luată în data de 6 decembrie. Într-un stat care pretinde a fi democratic, unde supremația legii este un principiu fundamental, organele abilitate trebuie să se sesizeze și să elucideze toate aspectele, iar cei care au admis încălcări ale Constituției să fie trași la răspundere”, a afirmat avocatul Vadim Banaru.