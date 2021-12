Cele mai dăunatoare preparate din carne

Consumul de carne este deseori văzut ca un asasin al frumuseții feminine și al puterii masculine. Greșelile în procesul de sacrificare, prelucrare, depozitarea și pregatirea necorespunzătoare - toți acești factori, potrivit experților, duc la faptul că in carne pătrund diferiți agenți patogeni, transmite incomemagazine.ro.



Unele produse din carne sunt în special contagioase. Experți din SUA au alcatuit un top al produselor din carne care au capacitatea de a provoca diverse boli, fiind intocmita lista celor mai nocive produse alimentare.



Autorii acestui top, membri ai organizație Centrul pentru Stiinta in Interes Public (CSPI) au analizat statistici pentru intervalul 1998-2010. Cercetatorii au vrut să afle care sunt alimente care duc cel mai frecvent la aparitia focarelor de toxiinfecție alimentară.



Rezultatul cercetării lor reprezinta topul de mai jos, unde produse sunt prezentate in ordine, de la cel mai periculos la cel mai inofensiv.



Acest top arată după cum urmează:



1. Carnea de pui.



2 . Carne tocata de vită.



3 . Fripturile de vită, carne de curcan.



4 . Cîrnații, carne de porc, roast beef.



5 . Șunca, nuggets de pui.



Carnea de pui, inclusiv puii prăjiti, a devenit un campion al intoxicației alimentare: a provocat 452 de focare de intoxicatie și 6.896 de cazuri in Statele Unite.



Carnea tocata de vită, 336 și respectiv, 3.801 de cazuri in aceeași perioadă. Fripturile de vita: 82 de focare si 130 de cazuri. Carnatii, care par sa fie produse de risc mediu, au cauzat 60 de focare si 130 de cazuri de toxiinfectie alimentara. Șuncă și nuggets de pui - 34 de focare, 57 de cazuri.



Apropo, studii anterioare au arătat că in cazul intoxicatiei severe cu carne de pui, rezultatele sunt de cele mai multe ori fatale.