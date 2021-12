Kalașnikov vrea să cucerească piața de mașini electrice

Kalașnikov vrea să cucerească piața vehiculelor electrice. Compania este cunoscută pentru pușca de asalt AK-47, o piesă de tehnologie pe care mulți o consideră a fi cea mai răspândită armă de umăr de pe planetă.



În 2018, compania a dezvăluit un prototip de vehicul electric compact, cu patru uși, numit UV-4, care avea o viteză maximă de 80 km/h și o autonomie de aproximativ 150 de kilometri, scrie Interesting Engineering.



La începutul aceluiași an, compania a anunțat un concept de mașină pe care l-a numit CV-1. Având acum și prototipul UV-4, mulți au început să se întrebe dacă compania intenționează să le facă competiție giganților precum Tesla pentru o parte din piața vehiculelor electrice.



Kalașnikov vrea să cucerească rapid piața vehiculelor electrice? Recent, imagini cu brevete au apărut în baza de date deschisă a Institutului Federal de Proprietate Intelectuală din Rusia, care sugerează o posibilă producție a UV-4 și a altor vehicule electrice, inclusiv o versiune cu trei roți și două uși a UV- 4.



Noile imagini indică faptul că designul de bază al UV-4 a rămas neschimbat, rămânând o mașină compactă care pare a fi fost construită de cineva care vrea să joace un joc Mario Kart în viața reală, dar fără toate elementele distractive.



Kalașnikov vrea să cucerească piața mașinilor cu electrice cu niște vehicule mici și bizare



Întregul ansamblu are doar 3,4 metri lungime, 1,5 metri lățime și 1,7 metri înălțime. Mașina este de așteptat să includă doar încălzire și aer condiționat alături de câteva instrumente digitale, un ecran de informații și suspensie reglabilă. La fel ca prototipul anterior, se presupune că are un pericol scăzut de incendiu și explozie în cazul unui accident.



Celălalt vehicul, care nu are încă nume, este un vehicul cu trei roți, oarecum și mai ciudat, al cărui corp și ampatament sunt mai mici decât UV-4. Are o formă puțin mai ovală, nu are uși și are loc pentru doi pasageri nu prea înalți. Bonus: Vine cu trapă.



Nu se știe când va anunța Kalașnikov oficial producția de vehicule electrice bizare, dar pe măsură ce mai multe imagini și informații își găsesc drumul în sfera publică, ar putea fi în curând. Cine știe – poate că viitorul companiei în vehiculele electrice va înlocui istoria sa în fabricarea de arme.