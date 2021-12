Conopida, cea mai nutritivă și sănătoasă legumă

Proprietățile medicinale ale conopidei:



- întărește vasele sanguine,



- elimină colesterolul din organism,



- înlătură inflamația gingiilor (sucul trebuie diluat cu apă în raport de 1:1),



- îmbunătățește pielea problematică



- ajută la depresie și oboseală,



- întărește sistemul nervos,



- în caz de ulcer la stomac, se bea suc de conopidă,



- scade pofta de mîncare,



- protejează împotriva cancerului,



- îmbunătățește protecția antioxidantă,



- elimină toxinele din organism.



Compoziția chimică și valoarea nutritivă a conopidei.



Prin prezența elementelor utile, această legumă depășește toate celelalte tipuri de varză. În primul rînd, vitamine.



50 de grame de conopidă crudă conțin norma zilnică pentru o persoană. Seria de vitamine include vitamina H, anume ea contribuie la formarea enzimelor în organism. Șirul continuă cu vitaminele E, C, K.



Un rol important în alimentația dietetică și terapeutică îl joacă acizii: malic și citric și acidul tartronic rar întîlnit. Ea conține proteine tradiționale și carbohidrați.



Conține o mulțime de săruri minerale, iar acest lucru se datorează proprietăților medicinale unice. Conopida este bogată în potasiu, calciu, cobalt, clor, sodiu, zinc, magneziu. În ceea ce privește conținutul de fier, conopida este lider printre legume. Conținutul caloric al conopidei este de numai 29 kcal.



Pentru a-i păstra proprietățile vindecătoare, se fierbe într-o cantitate mică de apă, cratița nu se acoperă cu capac, produsul nu se sărează, produsul finit se condimentează cu ulei vegetal sau deloc.



Pentru mamele tinere care alăptează conopida este utilă sub orice formă, dar fără condimente picante. Conopida nu poate fi păstrată mai mult de 10 zile. Pentru depozitarea pe termen lung, acesta trebuie plasat în congelator.



Contraindicații



Conopida are o mulțime de compuși purinici. Ei sînt dăunători pacienților cu gută. Nu există aproape nici o reacție alergică la conopidă. Persoanele cu gastrită cu aciditate ridicată, cu boli intestinale acute, de asemenea nu au voie să mănînce conopidă.