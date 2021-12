Ce spun astrele azi, 7 decembrie

Berbec

Desi primele ore ale diminetii te duc cu gandul tot la cariera, dupa pranz, cand Luna se instaleaza in Varsator, esti invitat sa te mai si relaxezi, eventual cu ajutorul prietenilor. Participarea la un eveniment este binevenita, iar intalnirile cu persoane agreabile si originale iti sunt benefice. Si totusi, se pare ca pana si in timpul unor intalniri cu prietenii, tot la afaceri si profesie iti e gandul, asa ca faci ce faci si mai obtii niste ponturi bune sau informatii valoroase.



Taur

E clar ca in aceasta perioada esti nevoit sa te ocupi de demersuri juridice, de clarificarea unor colaborari si contracte, de rezolvarea unor probleme ce tin de documente si relatii oficiale. Astazi, Luna prezenta in Varsator, in zona carierei si puterii, te poate face destul de rigid in relatiile cu sefii, din cauza unor idei proprii la care nu vrei sa renunti. Cu alte cuvinte, vrei sa faci lucrurile in felul tau, sa fii original si chiar nonconformist. E un moment bun sa aduci ceva nou, sa schimbi ceva in viata ta pofesionala.



Gemeni

Iti poate fi destul de greu sa gasesti o cale de comunicare cu colegii de serviciu sau sa accepti niste reguli impuse de altii. Pe de alta parte, viziunea ta in ce priveste un proiect nu este primita chiar cu bratele deschise de catre ceilalti, cel putin la inceput. Asadar, astazi incearca sa inspiri si nu sa convingi, sa fii flexibil si concesiv, in loc sa iei personal toate reactiile celorlalti. Iar daca se amana o calatorie sau constati ca s-au strecurat greseli in redactarea unor documente, accepta situatia si orienteaza-te spre solutii.



Rac

Luna prezenta in zona banilor altora vorbeste despre tendinta de a face imprudente in materie de investitii sau despre dezamagiri din partea unor oameni de la care asteptai sprijin. Cu alte cuvinte, astazi ar fi bine sa nu pui prea mare baza in ceilalti, oricate promisiuni ti-ar face, si sa nu te aventurezi in tot felul de speculatii sau cheltuieli impulsive. Si asa e posibil sa ti se subtieze putin bugetul in urma efectuarii unor plati.



Leu

S-ar putea ca astazi sa constati ca perceptiile unor oameni in ce te priveste nu au nicio legatura cu realitatea. De asemenea, poti avea sentimentul ca partenerul de viata are o atitudine mult prea detasata, chiar indiferenta, fata de nevoile si asteptarile tale. Cu toate acestea, nu e cazul sa dramatizezi, ci ai rabdare pana vineri, cand ceata se va risipi, tu vei fi mult mai detasat si toate tensiunile vor trece. Oricum, pastreaza-ti resursele intacte pentru programul incarcat de la serviciu.



Fecioara

Luna in Varsator, in zona muncii, te inspira sa aduci ceva nou in activitatea profesionala. Insa se pare ca ideile tale nu sunt foarte bine primite de catre colegi sau colaboratori, asa ca va trebui sa ai rabdare, pana ce acestia se vor obisnui cu ele. Iar faptul ca esti combatut nu e un motiv serios de a renunta, mai ales ca tocmai aceste idei de innoire si schimbare iti pot aduce in urmatoarele zile rezultate frumoase incununate si de beneficii materiale pe termen lung.



Balanta

Este posibil ca ziua de astazi sa-ti aduca experiente frustrante in plan afectiv. Fie constati ca cineva se foloseste de amabilitatea ta, fie te simti manipulat. In orice caz, iti pui niste semne de intrebare cu privire la relatia cu o persoana draga. Alti nativi pot fi cuprinsi de ingrijorare in urma unor calcule in ce priveste cheltuielile viitoare si administrarea bugetului, in sensul ca se vad nevoiti sa renunte la satisfacerea unor capricii.



Scorpion

S-ar putea ca unele vesti surprinzatoare despre cineva drag sa-ti strice buna dispozitie si programul stabilit pentru astazi. Probabil vei fi nevoit sa faci eforturi mari pentru a duce la bun sfarsit tot ce ti-ai propus, mai ales ca nici starea emotionala nu pare sa fie prea grozava. Pe de alta parte, unii nativi pot fi nemultumiti de starea de sanatate sau de aspectul exterior, asa ca e momentul potrivit pentru a lua niste masuri in acest sens.



Sagetator

O zi delicata la nivelul comunicarii cu persoane apropiate. Fie esti inteles gresit, fie ti se rastalmacesc cuvintele, fie te irita faptul ca nu-ti sunt luate in seama ideile si parerile. Pe de alta parte, o deplasare sau o intalnire poate fi amanata brusc, insa nu e cazul sa-ti pierzi cumpatul, pentru ca in zilele urmatoare vei constata ca toate s-au asezat astfel cu un scop, deci pana la urma tot raul va fi spre binele tau.



Capricorn

In cazul tau, atentia ar trebui indreptata catre resursele materiale. Esti predispus la cheltuieli impulsive, investitii neinspirate sau dificultatea de a recupera niste bani dati cu imprumut. Asadar, in acest context, sfatul Astrocafe este sa-ti conservi cat mai bine resursele materiale, sa fii precaut, cu alte cuvinte sa stai departe de cheltuieli de orice fel. Iar daca cineva iti face o promisiune sau propunere, nu te grabi sa raspunzi afirmativ!



Varsator

Luna plasata in semnul tau zodiacal poate aduce schimbari de planuri, rasturnari de situatie, surprize de tot felul in zona profesionala. Asadar, e nevoie de un dram de detasare si flexibilitate, pentru a accepta ce se intampla si a gasi apoi solutiile cele mai bune. Pe de alta parte, e bine sa-ti dozezi cat mai bine efortul si energia pentru ca te afli intr-o perioada extrem de solicitanta, care ar putea lasa urme si asupra sanatatii.



Pesti

Ziua de astazi aduce nevoia de izolare, introspectie, discretie. Datorita agitatiei pe care o simti in jurul tau, simti nevoia sa te retragi in lumea ta, acolo unde te simti in siguranta. Totusi, evita pe cat posibil sa cultivi ganduri negative si scenarii pesimiste, ci concentreaza-te asupra lucrurilor frumoase si motivelor de recunostinta din viata ta. Pe de alta parte, oricat de mult ai vrea sa-i ajuti pe ceilalti, nu uita sa te ajuti si pe tine.