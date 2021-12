Soroca: O femeie de 91 de ani ţese covoare naţionale şi le oferă în dar

Are 91 de ani si ţese covoare naţionale. Este vorba despre Eudochia Belinschi din Şolcani, raionul Soroca. Femeia spune că şi-a dedicat întreaga viaţă acestei meserii pe care a învăţat-o de la mama sa. De-a lungul timpului, a creat sute sau chiar mii de covoare. Şi dacă în vremurile grele, ca să-şi crească copii acestea erau vândute, în prezent lucrările sunt oferite în dar, relatează Mesager.







Eudochia Belinschi a început se ţese lăicere şi covoare, încă de mică. A învăţat această îndeletnicire de la mama sa. Deşi avea doar 7 ani, alături de surorile sale ţeseau covoare naţionale. În fiecare an, femeia ţese câte 4-5 covoare.



„Surorile ţeseau la covor şi eu luam aşa capete de lână şi ţesem, mă certau să nu iau, nu îmi dădeau voie, dar eu fugeam prin grădină”, spune femeia.



Mătuşa Eudochia spune că ţesutul covoarelor este o muncă migăloasă, care cere multă răbdare şi atenţie. Deşi are 91 de ani femeia lucrează fară ochelari. Ea spune că operele pe care le creează în prezent le oferă cadou nepoţilor.



„Acum le dau la nepoate şi ea le aşterne la patul ei, îşi aminteşte de mine. Eu văd cu un ochi. Dumnezeu mi-a dat putere. Sute poate mii de covoare au ţesut”, susţine mătuşa Eudochia.



Câteodată spune că se inspiră din reviste. Astfel, unde vede o lucrare frumoasă imediat o transpune în practică. Ne-a promis că o vom o găsim şi la 100 de ani tot lângă stativul de ţesut covoare.