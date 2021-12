Şapte motive pentru care nu reuşeşti să slăbeşti

Oricît de mult ne-am dori ca grăsimea să dispară brusc, ca prin minune, ştim cu toţii că asta nu se va întîmpla niciodată fără o dietă corespunzătoare şi mişcare.



Totuşi, e posibil să nu reuşeşti să pierzi în greutate, deşi ai redus numărul de calorii pe care le consumi zilnic şi ai crescut timpul alocat activităţilor fizice, transmite gq.ro



Iată de ce:



1) Nu te antrenezi la intensitatea potrivită

Dacă eşti într-adevăr motivat să dai jos grăsimea, atunci trebuie să îţi forţezi puţin limitele. Cele mai indicate antrenamente pentru slăbit sunt cele scurte, însă de o intensitate mare. Spre exemplu, 10 minute de alergare rapidă urmată de 50 de abdomene făcute într-un minut sunt mult mai eficiente decît o “plimbare” de 20 de minute şi 100 de abdomene împărţite în nenumărate serii, cu pauze lungi între ele.



2) Nu îţi antrenezi muşchii potriviţi

S-ar putea ca atunci cînd mergi la sală să te impresioneze peste măsură toate aparatele pe care le vezi şi să crezi că, dacă faci numai ridicări de greutăţi, numai abdomene sau numai flotări, vei avea un abdomen bine lucrat. Studiile arată că, de unele singure, aceste mişcări nu au efectele pe care le doreşti. Aşa că trebuie să te bucuri de ele variate, adică să le repeţi pe fiecare dintre ele cel puţin o dată pe săptămînă, pentru cîte 15 minute.



3) Trebuie să îţi schimbi antrenamentul

Să nu crezi că organismul tău e prost şi nu se obişnuieşte cu anumite exerciţii. Ba dimpotrivă, le reţine imediat şi, dacă le repeţi prea mult, nu vor mai da rezultate. Există trei tipuri de exerciţii care îţi vor "munci" abdomenul şi pe care trebuie să le variezi: extensiile şi abdomenele, exerciţiile care presupun rotaţii, spre exemplu pe mingea medicinală, şi contracţiile statice.



4) Nu ţi-ai definitivat dieta

Cu siguranţă că nu poţi să ai un abdomen plini de muşchi dacă nu înveţi să dai jos grăsimea de pe el. Nici dacă ignori nutrienţii de care ai nevoie pentru a dezvolta o masă musculară.



5) Nu mănînci grăsimile potrivite

În caz că nu ştiai pînă acum, nu toate grăsimile sunt dăunătoare organismului tău. Din contră, unele sunt chiar indicate (evident, în cantităţi moderate). Din această categorie fac parte cele întîlnite în somon, avocado, măsline, nuci, migdale sau seminţe de floarea soarelui.



6) Nu te odihneşti suficient

Niciun antrenament şi nicio dietă nu vor da roade dacă eşti extenuat. Organismul tău are nevoie să îşi refacă ciclurile de regenerare, aşa că mai multe antrenamente decît ar trebui nu îţi fac bine, ci dimpotrivă: îţi forţează organismul să supravieţuiască în condiţii foarte grele. Atunci cînd vrei să te apuci de o dietă şi de un antrenament, nu uita că, la fel de important precum sportul şi regimul este şi somnul.



7) Ai îmbătrînit

Iată un aspect pe care probabil că nu l-ai luat în calcul pînă acum. Rata metabolismului scade pe măsură ce îmbătrîneşti şi, din păcate, ea este invers proporţională cu uşurinţa cu care pierzi în greutate. Mai exact: cu cît avansezi în vîrstă, cu atît îţi este mai greu să dai jos kilogramele în plus. Totuşi, asta nu trebuie să te descurajeze, ci, din contră, să te motiveze şi mai tare.