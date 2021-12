Ilan Șor: Am inaugurat o nouă grădiniță, după o renovare completă

În data de 3 decembrie, de Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi, cea mai mare instituție preșcolară din orașul Orhei, destinată inclusiv copiilor cu nevoi speciale, a fost dată în exploatare după un amplu proces de renovare. Este vorba despre grădinița-creșă „Curcubeu” nr12. Acesta este cel mai mare proiect de modernizare a grădinițelor din Orhei, lansat de echipa Partidului „ȘOR”.



Grădinița-creșă nr12 din Orhei este frecventată de 340 de copii, dintre care unii sunt cu nevoi speciale. De asemenea, instituția preșcolară are peste 50 de angajați, care spun că sunt foarte mulțumiți de noile condiții create. Potrivit Emiliei Știrbu, directorul grădiniței nr. 12 din Orhei, acest proiect de amploare este unul demult așteptat.



„Reparația include absolut tot, atât în interior, cât și în exterior. A fost schimbat acoperișul. Instituția a fost dotată cu toate cele necesare. Calitatea lucrărilor este una deosebită”, a menționat Emilia Știrbu.



Lucrările de renovare a grădiniței-creșă „Curcubeu” au început în iulie. Costul acestora se ridică la 20 de milioane de lei. Cei mai mulți bani, mai exact, 16 milioane de lei au fost alocați din bugetul de stat, ca urmare a amendamentelor depuse de către deputații fracțiunii parlamentare a Partidului „ȘOR”. Consiliul raional Orhei a contribuit cu un milion de lei pentru procurarea mobilierului, iar restul sumei necesare pentru renovarea instituției preșcolare a fost acoperită de Primăria municipiului Orhei. Pentru ca grădinița să-și deschidă ușile cât mai curând, s-au efectuat mai multe lucrări concomitent.



„Pentru a urgenta lucrările de renovare a grădiniței, au fost selectați doi agenți economici, care au lucrat concomitent. Unul dintre aceștia a fost responsabil de lucrările de reparație din interior și exterior, iar celălalt s-a ocupat de amenajarea curții instituției preșcolare”, a menționat Primarul orașului Orhei, Pavel Verejanu.



La rândul său, președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, a reiterat intenția administrației raionale de a investi toate resursele financiare în viitorul orașelor, satelor și al copiilor.



„Suntem martorii uneia dintre cele mai mari inaugurări a proiectelor de infrastructură. Această grădiniță este frecventată nu doar de către copiii din orașul Orhei, ci și din localitățile din imediata apropiere a municipiului. În cel mai scurt timp, ne vom putea mândri cu o altă grădiniță renovată capital. Orașul Orhei arată, în prezent, așa cum va arăta, pe viitor, orașele Republicii Moldova”, a menționat Dinu Țurcanu.



Deputatul Partidului „ȘOR”, Marina Tauber, se arată mândră că echipa Partidului „ȘOR” a reușit să îndeplinească încă o promisiune făcută în fața cetățenilor.



„Împreună cu marea noastră echipă, condusă de președintele nostru Ilan Șor, am ajuns la finalul celui mai ambițios proiect de renovarea grădinițelor din țară. Noi lucrăm pentru oameni, acesta este crezul nostru și după el ne conducem. Amplul proiectul de renovare a grădinițelor din Orhei are o semnificație aparte pentru noi. Vreau ca toți copii din țara noastră frumoasă să aibă condiții ca cele din această grădiniță și toți copii să se bucure de o copilărie fericită și de o dezvoltare armonioasă. Partidului „ȘOR” va continua să investească în proiecte de educație. Partidul „ȘOR” va continua să investească în viitor. Împreuna vom face lucruri mărețe”, este mesajul transmis de Marina Tauber.



Și liderul Partidului „ȘOR”, Ilan Șor, susține că este bucuros și mândru că, împreună cu echipa sa, s-a reușit să se ajungă la finalul celui mai mare proiect de renovare a grădinițelor din Orhei.



„Acesta este un nou proiect de suflet, dar care are o semnificație aparte, deoarece este destinat copiilor. Vreau ca atât copiii din această grădiniță, cât și ceilalți copii să crească și să se dezvolte armonios, în condiții bune. Iată de ce, echipa Partidului „ȘOR” va continua să investească în proiecte de educație. Investițiile în educație ne asigură un viitor prosper și sigur. Vă mulțumesc pentru încredere și răbdare. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și că ne susțineți în demersurile noastre de a schimba lucrurile în bine. Împreună facem echipă bună. S-o ținem tot așa”, a menționat Ilan Șor.



În municipiul Orhei, sunt, în total, șapte instituții preșcolare. Două dintre acestea au fost renovate integral până în 2021. Cea de-a treia - grădinița-creșă „Curcubeu”, care este cel mai mare proiect de renovare a instituțiilor preșcolare din Orhei, a fost renovată în acest an. Toate instituțiile au fost modernizate la inițiativa liderului Partidului „ȘOR”, Ilan Șor. Alte patru grădinițe au fost reparate parțial.