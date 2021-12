Cum să scapi de mătreață cu soluții naturale

Mătreața este o adevărata durere de cap, nu de puține ori cei care se confruntă cu ea caută diferite soluții pentru a rezolva problema. Inainte de orice trebuie sa intelegi care sînt cauzele ei. Matreata poate fi generata de șampoanele nepotrivite și de tratamentele cosmetice de îngrijire a părului ca și de lipsa unur vitamine și minerale din dietș.



Apa dură poate fi un alt vinovat pentru matreață. Atunci cînd apa din casă contine calciu, fier și magneziu poate duce la uscarea scalpului sau la mătreață.



Exista o multitudine de metode naturale care sa te ajute sa scapi de matreata. Ele pot reduce sau elimina scalpul uscat, fiind benefice pentru tine si pielea ta, spre deosebire de alternativele cu chimicale. Iata cateva sfaturi pentru a indeparta matreata, potrivit Howtogetridofstuff.com.



Toarna o lingura de urzici uscate intr-o ceasca de apa fierbinte. Lasa urzica in apa fierbinte pentru cel putin o ora. Apoi trece amestecul printr-o strecuratoare astfel incat sa indepartezi urzicile. Spala-ti parul. Unge-ti apoi podoaba capilara cu apa cu urzica si ramai asa timp de 30-40 de minute. Repeta procedura de cel putin trei ori pe saptamana.



Incalzeste patru linguri de ulei de masline intr-un bol. Stoarce apoi jumatate de lamaie in ulei. Aplica mixtura pe par si scalp. Apoi spala-ti parul cum o faci in mod obisnuit.



Amesteca trei linguri de otet, indiferent ca este de mere sau din vin, intr-o ceasca cu apa fierbinte. Foloseste mixtura pe post de balsam dupa ce te-ai samponat. Otetul si apa nu doar ca te vor scapa de matreata, insa parul va deveni matasos si va fi usor de pieptanat.



Fierbe cateva coji de lamaie timp de 15-20 de minute intr-un sfert de litru de apa. Toarna-ti mixtura pe cap si stai asa timp de 20 de minute inainte de a te sampona.



Si berea este un remediu bun impotriva matretii. Bautura furnizeaza o doza buna de vitamina B si contine drojdie, care lupta impotriva infectiilor pe care le-ai putea avea pe scalp.



Fierbe cateva bucati de sfecla intr-o oala cu apa. Apa ar trebui sa capete o culoare intunecata atunci cand este gata. Strecoara sfecla. Unge-ti scalpul cu aceasta mixtura si ramai asa timp de 30 de minute. Clateste dupa.



Sucul de lime este excelent pentru a fi folosit pentru masarea scalpului si a scapa de matreata. Parul tau va fi mai frumos si stralucitor dupa un astfel de tratament. Lasa sucul de lime sa actioneze timp de aproximativ 15 minute inainte de a clati.