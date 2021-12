Specialiștii anunță o iarnă mai caldă față de alți ani

Iarna din acest sezon va fi mai caldă faţă de alţi ani, potrivit lui Ghenadie Roşca, şeful Centrului prognoze în cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), transmite MOLDPRES.



„De regulă, în Republica Moldova, temperatura medie în perioada de iarnă oscilează între 1-3 grade Celsius sub zero. Însă, în acest an ne așteptăm la o creștere a acestui indice cu 1-2 grade în partea încălzirii. În comparație cu iarna trecută, cea curentă va fi mai caldă. În anul trecut a fost stabilit un record. Astfel, în toata perioada măsurărilor meteorologice în Moldova, adică pentru prima dată în 120 de ani, temperatura aerului a fost cu aproximativ 5 grade mai mare faţă de normă”, a explicat Ghenadie Roşca pentru un post de televiziune.



Cu toate acestea, specialistul afirmă că „desigur, în această iarnă vom avea şi zăpadă, însă, deocamdată, nu putem face prognoze certe în acest sens”. „Asta pentru că în fiecare an, iarna pe teritoriul ţării noastre se îndepărtează tot mai mult şi mai mult. Cum a fost, bunăoară, doi ani în urmă, când iarnă practic nu am avut deloc. Ger am avut, însă nu de durată, doar câteva zile”, a spus responsabilul din cadrul SHS.



Potrivit lui Roşca, „despre o iarnă adevărată în Moldova putem afirma doar atunci când mercurul termometrelor se află sub zero mai mult de zece zile consecutiv”. „Sperăm că în această iarnă situaţia va fi de altă natură. Aşteptăm răcirea vremii, cu precipitaţii stabile, care vor fi mai multe decât în anul trecut”, a rezumat şeful Centrului prognoze de la Serviciul Hidrometeorologic de Stat.



Pentru primele zile din această iarnă, meteorologii anunţă valori termice încadrate între 3-13 grade Celsius, ziua, şi minus 3 – plus 5 grade, noaptea, cer variabil, periodic însorit. Primii fulgi se aşteaptă vineri, 4 decembrie, care însă vor fi de scurtă durată, izolat însoţiţi de lapoviţă.