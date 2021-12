Ce spun astrele azi, 1 decembrie

Berbec

Astazi se schimba vibratia Lunii si vei fi predispus la a te preocupa in mod deosebit de sectorul financiar. Actiunile tale se bazeaza pe strategii bine puse la punct, dar in plus astazi te poti baza si pe fler in domeniul afacerilor. Fiind mai sensibil si receptiv la diverse semnale subliminale, este recomandat, mai ales in orele serii, sa eviti a te lasa coplesit de anxietate.



Taur

Rationamentele rapide si profunde dar si fermitatea sunt astazi atu-uri pe care le poti avea in vedere, mai ales daca ai in plan actiuni ce necesita avize juridice sau orice fel de legalizari. Totusi, nu ignori nici zona sentimentala unde s-ar putea sa fii tentat de relatii pasionale cu persoane intalnite prin intermediul prietenilor, care insa au sanse sa ramana o aventura si atat.



Gemeni

La serviciu, astazi te poti folosi de mentalul tau alert, ajutat fiind de capacitatea de a citi rapid cu cine ai de-a face, cu atat mai mult daca la mijloc sunt bani. Daca insa activezi in domeniul artistic, trairile intense isi pot gasi usor o cale de concretizare, cu conditia sa nu ajungi totusi la extenuare. Si, cum Luna se afla in descrestere, este o zi buna pentru actiuni de detoxifiere a organismului.



Rac

Relatia cu persoana iubita este incarcata astazi de multa pasiune, de sentimente intense, insa si posesivitatea sau gelozia isi pot face prezenta. Poate vei reusi sa te relaxezi mai usor daca nu incerci sa ai totul sub control, iar o buna ocazie in acest sens ar fi iesirea in oras la un eveniment artistic deconectant. Creativitatea este in general la cote inalte, dar ai nevoie si de o buna canalizare a ideilor.



Leu

Nu esti pe deplin constient de puterea de influenta pe care are familia asupra ta si cate decizii sunt urmarea a ceea ce ai vazut acasa. Insa, daca realizezi ca acestea au frecvent o componenta emotionala, iti va fi mai usor sa gasesti calea spre atingerea unei zone de confort interior. Poate a venit momentul sa iei in serios desprinderea de anumite relatii sau din contra, aprofundarea altora.



Fecioara

Astazi, esti predispus sa te axezi pe aspectele cu adevarat importante, nescapand niciun detaliu nici in analize, nici in exprimare. Astfel, stii exact cum sa pui punctul pe "i" mai ales in relatia cu copii, dar si cu partenerul de viata, acolo unde uneori nici nu mai este nevoie de cuvinte. Chiar daca poti fi tentat sa cauti relaxarea in intimitatea caminului, nu este timpul acum sa faci abateri de la program.



Balanta

Daca iti faci curaj sa experimentezi in domeniul creativitatii, sa incerci si altceva studiind un nou domeniu, ai la dispozitie un anume fler care sa te directioneze spre a face profit astfel incat sa sustii cheltuielile legate de casa si familie. Conteaza sa ai incredere in resursele tale interioare, fiindca in privinta strategiilor bune si puterii de munca, deja ai dovedit ca esti capabil.



Scorpion

Astazi, Luna se muta in semnul tau zodiacal conferindu-ti multa energie, dar si tendinta de a te impune celor din jur printr-un discurs incisiv si actiuni speculative, putini fiind aceia ce pot tine ritmul cu tine. Totusi, e indicat sa fii mai maleabil si deschis ideilor noi. Si in iubire te implici cu la fel de mare patos, insa nu trece cu vederea excesele doar de dragul experimentarii unor trairi intense.



Sagetator

Intuitia este astazi aliatul tau de nadejde, atat in chestiunile care privesc domeniul financiar cat si in ceea ce priveste conexiunile existente cu cei dragi din familie. Trebuie insa sa acorzi o atentie deosebita desprinderii emotionale de sentimente si relatii toxice, dar si unei curatari la propriu a organismului prin metode specifice. Fii creativ si indrazneste sa faci ceva pe placul inimii tale.



Capricorn

S-ar parea ca nimic nu te-ar mai putea distrage de la a pune in aplicare planurile tale atat de bine gandite, iesind in evidenta in cercul tau social prin determinarea si pasiunea pe care le pui in joc. Insa, n-ar strica sa te bucuri si de compania prietenilor de suflet, fie alegand sa iesiti in oras la un concert, fie participand la reuniuni cu tematici profund spirituale.



Varsator

Nevoia de popularitate si de confirmare a propriilor eforturi este astazi la cote inalte, fiind destul de sensibil la aceste subiecte. Important este totusi sa tii cont ca ai spor daca alegi sa lucrezi cu mai putina expunere publica, putand sa te concentrezi, sa ai parte de inspiratie, dar si de idei bune aducatoare de profit, in special daca activezi in domenii artistice sau metafizice.



Pesti

Abordarile profund spirituale sunt propice zilei de astazi, in plus avand abilitatea de a coagula un discurs convingator despre modul tau de a vedea lucrurile in cercurile de prieteni in care activezi. Si, chiar ai sanse mari sa castigi adepti, schimband perspective. Ramai totusi detasat de orice implicare afectiv-emotionala, oricat de tentant ar fi acum acest lucru.