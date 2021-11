Originea mitului asasinării președintelui John F. Kennedy este mai complicată decât am crede

După 30 de ani, regizorul american Oliver Stone a realizat un nou documentar, un fel de continuare a filmului „JFK” din 1991, care l-a avut pe actorul Kevin Costner în rolul procurorului Jim Garrison.



La acea vreme, filmul lui Oliver Stone a reaprins dezbaterile cu privire la asasinarea președintelui american John F. Kennedy și, foarte probabil, a transformat teoriile conspiraționiste într-un obicei răspândit în rândul ideologiilor de stânga.



De altfel, Tim Weiner, jurnalist premiat cu Pulitzer pentru o serie de articole și dezvăluiri despre bugetele Pentagonului și CIA, scrie într-un articol recent din publicația Rolling Stone că Oliver Stone era cândva un regizor care făcea filme grozave, cum ar fi „Plutonul”, peliculă care a primit patru premii Oscar. Totuși, noul său documentar „JFK Revisited: Through the Looking Glass” are la bază o minciună colosală. La fel ca filmul „JFK” din 1991, noul documentar este bazat pe teoria că președintele John F. Kennedy a fost asasinat de membri ai guvernului american, mai precis Agenția Centrală de Informații (sau CIA), susținuți de armată.



Povestea pare să-și aibă originile într-o operațiune de dezinformare a Rusiei



Oliver Stone nu este singurul care crede asta. De fapt, milioane de americani cred cu tărie că președintele Kennedy a fost asasinat de propriul guvern. „Oare de ce cred asta?”, se întreabă jurnalistul Tim Weiner.



Povestea pare să-și aibă originile într-o operațiune de dezinformare a Rusiei, făcând parte din același arsenal de tactici de război politic care a convins jumătate din populația lumii că armata Statelor Unite a creat SIDA și care acum inundă mediul online cu minciuni periculoase despre coronavirus și vaccinuri. Scopul acestor campanii a fost mereu unul și același: de a diviza (fie pe americani sau cetățenii altor state) și de a convinge cât mai mulți oameni că adevărul, de fapt, nu există.



Dezinformarea funcționează cel mai bine atunci când conține un sâmbure de adevăr. Și, într-adevăr, asasinarea președintelui John F. Kennedy este „o gaură neagră” a istoriei americane. Mai mult, incidentul a făcut ca generații întregi de americani să fie foarte sceptici în privința versiunilor de evenimente prezentate de guvern.



„Prima fabrică industrială de știri false din lume”



Însă, ceea ce tindem cu toții să credem este că Lee Harvey Oswald, instruit de Marina SUA înainte să treacă de partea Uniunii Sovietice, l-a împușcat pe președinte în Dallas și a acționat singur. Pe de altă parte, Lee Harvey Oswald ar fi putut să fie instrumentul unei conspirații atât de uriașe încât nimeni nu o poate elucida.



La fel ca agenții CIA de pe vremea Războiului Rece, KGB plătea editori și reporteri din toată lumea care să redacteze articole ce ar putea avansa agenda internațională a Kremlinului. La sfârșitul anilor 1950, Rusia a creat un directorat pentru a submina Statele Unite ale Americii. Departamentul D (D de la dezinformatsiya) avea ca scop influențarea opiniei publice și defăimarea Statelor Unite. Departamentul de Dezinformare a fost, în esență, „prima fabrică industrială de știri false din lume”, scrie Tim Weiner.



„Teoriile conspiraționiste nu sunt fapte. Sunt un fel de psihoză colectivă”



O poveste creată de KGB despre complotul CIA pentru asasinarea lui Charles de Gaulle a apărut pentru prima oară în cotidianul Paese Sera, publicat în Roma și susținut de Partidul Comunist Italian, la doar câteva zile după Invazia din Golful Porcilor. Povestea a fost publicată din nou la Moscova de un organ al partidului sovietic, Pravda, apoi în Franța, și în cele din urmă pe tot mapamondul. Acesta a fost, și încă este, modul de funcționare al operațiunilor rusești de dezinformare: aprinde o scânteie, suflă în flăcări și fumul va ajunge peste tot în lume.



Jurnalistul Tim Weiner mai scrie că și-a petrecut „jumătate din viață scriind și citind despre CIA și serviciile de informații americane”. „Țin minte asasinarea lui Kennedy, am studiat dovezile. Și nu vă pot spune că nu a fost o conspirație. Poate că au fost rușii. Ar fi putut să fie cubanezii. Poate chiar și Mafia. Cu toate acestea, avem obligația să spunem lucrurilor pe nume, mai ales atunci când persoane publice promovează minciuni pentru profit. Filmele lui Stone despre JFK sunt fantezii. Teoriile conspiraționiste nu sunt fapte. Sunt un fel de psihoză colectivă și ne conduc pe un drum periculos”, a adăugat Weiner.