Maternitatea din Bălți va fi transferată în clădirea spitalului. Cheltuielile estimate de Ministerul Sănătății

Centrul perinatal din Bălți va fi mutat în clădirea spitalului către sfârșitul anului 2022. Conform informațiilor, despre această mutare sе vorbește de mai mulți ani, scrie esp.md.



Potrivit directorului medical al Spitalului Clinic Bălți, Ala Condrea, în iulie, spitalul a fost vizitat de o comisie a Ministerului Sănătății. După această vizită a fost eleborat devizul de cheltuieli pentru reparația încăperilor necesare.



„Ministerul Sănătăţii a estimat lucrările de renovare la 14 milioane de lei. Am primit deja 5 milioane de lei. Restul banilor vor fi transferați anul viitor. Lucrările de renovare sunt deja în desfășurare, acolo lucrează o echipă de construcții. De îndată ce restul sumei va fi transferată, vom putea finaliza lucrările de renovare.



Presupunem că până la sfârșitul anului 2022 vom putea transfera centrul perinatal în clădirea spitalului. Nu era rezonabil să renovam clădirea din centru, deoarece nu ne aparține. Îl închiriem (de la municipiu). Pentru a face reparații acolo, ar fi necesare fonduri foarte mari”, a explicat Ala Condrea.



Ea a mai spus că la primul etaj va găzdui secția de obstetrică și ginecologie. Jumătate din etajul doi va fi ocupată de secția de ginecologie.



„Se vor crea condiții mai confortabile pentru femeile aflate în travaliu și pentru femeile care urmează un tratament. În plus, în apropiere vor fi specialiști de alte profiluri, un laborator, terapie intensivă etc. Acest lucru va îmbunătăți calitatea îngrijirilor medicale”, precizează Ala Condrea.