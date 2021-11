Ce spun astrele azi, 27 noiembrie

Berbec

Sambata ai mult de lucru, atat acasa, cat si pentru locul de munca. Este bine sa-ti selectezi prioritatile, intrucat organismul poate da semne de oboseala. Pe de alta parte, s-ar putea sa mergi la controale medicale. Sunt momente pasagere, iar odihna, alimentatia potrivita si compania oamenilor dragi iti sunt de mare folos. Duminica se intrezaresc reuniuni cu multa lume. Fii prudent si acorda suficienta atentie partenerului de viata.



Taur

Sunt zile bune pentru a petrece alaturi de persoana iubită și de copii. Chiar daca vor apărea si ceva neplaceri, tocmai acelea vor fi farmecul situatiilor in care vei fi implicat. Doar de tine depinde armonia in orice tip de relatie. Acum esti creativ, dornic de distractii si aventuri, insa se pare ca dispui si de suficiente resurse financiare pentru a indeplini mofturile celor dragi. Totusi ai grija sa cheltuiesti cu masura.



Gemeni

Sfarsitul acestei saptamani este potrivit activitatilor gospodaresti. Posibil sa-ti planifici intalniri cu prietenii, iesiri in oras, insa recomandabil este sa ai grija mai intai de casa si familie. La prima vedere ar parea ca membrii familiei iti strica planurile personale. Dar, la o a doua vedere, vei constata ca de fapt ei vin in intampinarea a ceea ce iti doresti tu. Fii rabdator, diplomat si ajuta-i pe cei dragi cu tot ce poti.



Rac

Sambata se intrezaresc intalniri si dialoguri cu neamurile si cu prietenii apropiati. Poti afla informatii utile in mod special in domeniul profesional in care activezi. Totusi, avalansa de discutii din preajma te poate obosi mult. Alege-ti vorbele cu grija si nu iti divulga planurile de viitor. In mod special ai acces la informatii deosebite, care vin spre tine prin cai neobisnuite. Duminica, casa si familia te vor acapara in totalitate.



Leu

Sambata este o zi potrivita cheltuielilor necesare traiului zilnic. Insă, pot apărea si cheltuieli pentru a chefui alaturi de prieteni sau pentru a ajuta pe cineva drag. Minunat este ca ai suficienti bani cat sa te achiti onorabil de toate. Pe de alta parte este posibil sa afli noutati despre salarizarea ta de la un loc de munca. Fii prudent si nu te avanta in cheltuieli extravagante, chiar daca unii iti promit ajutor material neconditionat.



Fecioara

Sambata ar fi bine sa-ti trasezi planuri noi de viitor. In primul rand, reevalueaza-ti situatia din domeniul socio-profesional si gandeste-te la masuri de îmbunătățire sau de schimbare totala, daca este cazul. Totul depinde numai de tine, iar acum sunt momente excelente pentru a intoarce lucrurile in favoarea ta. Duminica iti vin informatii deosebite legate de bani sau bunuri obtinute din activitatea profesionala pe care o desfășori.



Balanta

Sunt zile bune pentru introspectie, meditatie in locuri sfinte si detasare de cotidian. Iti sunt favorizate legaturile cu domeniile spirituale si intelegerea lucrurilor dincolo de aparențe. Foloseste energia acestor zile si bucura-te de natură, de o carte bună sau de un film de Oscar. Niscai afectiuni vechi te pot răscoli, insa remediile bunicii fac minuni dacă le iei in considerare. Duminica stai de vorba cu prietenii. Au multe să-ți spună!



Scorpion

Zilele acestea se recomanda intalniri cu prietenii si plimbări prin locurile dragi. Posibil sa te necăjești datorita vorbelor cuiva drag, insa esti subiectiv. Fereste-te de a formula concluzii sau de a vorbi prea mult. Esti sensibil la modul general deocamdata si ai putea avea senzatia ca tot si toate îți sunt potrivnice. Insă, tu esti de fapt acela care trebuie să-și revizuiască felul de se raporta la lumea înconjuratoare. Ai mai multa incredere in tine!



Sagetator

Se pare ca vei participa la intalniri cu multa lume, intalniri la care rolul principal iti revine in totalitate. Cei dragi te sustin, insa tu ar trebui sa-ti alegi vorble si gesturile cu grija. Unii te vor aplauda, insa altii vor avea de obiectat. Mai ales daca este vorba despre o reuniune profesionala, sefii iti pot pune bete in roate. Foloseste-ti diplomatia si farmecul innascute! Astfel vei depasi orice neplacere mai mult sau mai putin premeditata.



Capricorn

La finalul acestei saptamani sunt momente deosebite pentru rafinare sufleteasca si dialoguri interesante cu oameni importanti. Posibil sa participi la cursuri de weekend, la care vei afla lucruri noi. De asemenea, poti lua legatura cu persoane straine sau macar sa te gandesti la calatorii indepartate. Lasa grijile deoparte si materiaslimul cotidian! Vizionarea unei piese de teatru sau lecturarea unei carti bune iti sunt de mare folos.



Varsator

Sambata este rost de cheltuieli comune cu altii. Fie va trebui sa achiti facturi restante, sa lamuresti chestiuni financiare impreuna cu rudele sau partenerul de viata, fie este nevoie sa iei legatura cu institutii financiare pentru a obtine informatii. Dispui de suficienti bani pentru a-ti rezolva treburile stringente, insa mai putin pentru distractii. Duminica, relaxeaza-te la un spectacol de teatru, o expozitie de arta sau stai la taifas cu cineva drag.



Pesti

Finalul acestei saptamani este potrivit activitatilor comune cu partenerul de viata. Chiar daca este posibil sa fii solicitat de rude sau de colegii de serviciu, tu aranjeaza-ti programul astfel incat sa petreci mai mult timp cu partenerul de viata. Duminica ar fi bine sa discuti cu cei dragi bugetul disponibil pentru urmatoarele patru saptamani. Se intrezaresc cheltuieli importante. Fereste-te de investitii hazardate!