Ce spun astrele azi, 26 noiembrie

Berbec

Esti plin de energie si creativitate, gratie Lunii in Leu. Este un moment excelent pentru a-ti exprima ideile, calitatile si talentele, dar si pentru a fi in centrul atentiei. Daca ai tot amanat demararea unui proiect, acum e momentul s-o faci. Daca te inspira sa pleci intr-o calatorie, poti face deja demersurile necesare. Aceasta zi iti poate aduce si vesti bune de departe sau raspunsuri favorabile de la o institutie.



Taur

Luna in Leu iti aminteste sa acorzi mai multa atentie familiei si responsabilitatilor legate de camin. Este o zi favorabila deciziilor legate de investitii sau demersurilor in sensul obtinerii unei finantari. Oricum, nu te poti plange de lipsa norocului, mai ales pe segmentul finantelor, pentru ca fie iti ies in cale situatiile potrivite, fie iti vin bani din surse colaterale, fie se gaseste mereu cineva sa te sprijine.



Gemeni

Astazi esti pe post de mesager. Oricine are nevoie de o informatie, un sfat sau o lamurire, se poate indrepta spre tine. Exista o mare efervescenta in zona comunicarii, insa este de bun augur. Curiozitatea, farmecul personal si umorul te ajuta sa obtii, la randul tau, toate informatiile de care ai nevoie. Deplasarile, intalnirile si negocierile sunt de asemenea bine sustinute.



Rac

Cu Luna in Leu, in zona finantelor, astazi ai toate sansele sa primesti o oferta de munca avantajoasa sau sa primesti o suma de bani pe care o astepti demult. Afacerile, tranzactiile si proiectele profesionale se afla sub protectie astrala, asa ca profita de aceasta zi pentru a atrage prosperitatea in viata ta.



Leu

Esti avantajat de tranzitul Lunii prin zodia ta, care iti stimuleaza creativitatea si farmecul personal. Astazi reusesti sa lasi in urma orice temeri si inhibitii, pentru a te exprima liber si a experimenta noi forme de iubire si creativitate. In aceasta perioada, unii Lei au sansa sa straluceasca si sa se afirme, altii se indragostesc sau se hotarasc sa aduca un copil pe lume.



Fecioara

O zi in care se recomanda discretie, detasare si liniste. Luna in Leu si aspectele pe care le formeaza creeaza terenul propice pentru a te ocupa de tine. Astazi poti face lucruri pe care le-ai tot amanat, in ce priveste ingijirea personala. Asadar, lasa deoparte nevoile altora si acorda timp nevoilor tale.



Balanta

O zi foarte dinamica. Luna este prezenta in Leu si activeaza zona prietenilor si relatiilor sociale. Asadar, poti primi o invitatie la un eveniment, unde ai ocazia sa cunosti oameni fascinanti din ideile carora te poti inspira. De asemenea, sunt avantajate calatoriile scurte si sustinerea unor examene sau implicarea in orice fel de activitati care implica studiu si comunicare.



Scorpion

Poate fi o zi frumoasa sub aspectul carierei, afirmarii profesionale, succesului obtinut prin forte proprii. Se pare ca esti mai motivat ca niciodata sa-ti faci cunoscute ideile, sa iti urmezi vocatia, chiar sa-ti alegi alt drum profesional, daca de cel prezent nu mai esti multumit. O discutie cu un sef se poate incheia in avantajul tau, daca esti deschis si onest.



Sagetator

Luna plasata in zona crezurilor, convingerilor si aspiratiilor, te poate provoca sa-ti schimbi viziunea asupra unui proiect, sa-ti revizuiesti aspiratiile si chiar sa incepi un curs de specializare sau de dezvoltare personala. Este o zi care iti poate scoate in cale oamenii de care ai nevoie si raspunsurile pe care le asteptai.



Capricorn

In cursul diminetii, tinzi sa te lasi coplesit de griji si emotii, din cauza unor plati urgente sau a unor investitii pe care nu ti le permiti in acest moment. Insa, daca ai rabdare, vei vedea ca totul se aseaza cum e mai bine, pentru ca cineva te sprijina din umbra, te salveaza in ultima clipa, pune o vorba buna pentru tine sau iti rezolva problema fara ca tu sa-I fi cerut.



Varsator

Prezenta Lunii in Leu contribuie la cresterea vitalitatii, increderii in tine, motivatiei si optimismului. Mai ales ca acum ai si sustinere totala de la cei din jur, esti ascultat cu atentie si apreciat pentru ce esti si ce faci. Ziua de astazi ar putea parea agitata in cursul diminetii, dar dupa pranz, apar destule momente de bucurie, de la oameni dragi din viata ta sau de la alti oameni cu bune intentii.



Pesti

Luna in Leu iti poate aduce propuneri interesante legate de locul de munca si activitatea profesionala pe care o desfasori. Acestea se pot materializa cu succes, cu conditia sa fii deschis la nou si dispus sa faci o schimbare de directie in plan profesional. Cu alte cuvinte, e necesar sa iei in calcul si alte posibilitati, in afara de cele pe care le cunosteai pana acum.